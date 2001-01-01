Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере ПепеRT на русском 11:55
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 24-летним ивуарийцем рассчитано на пять лет. Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся. По информации СМИ, речь идёт о сумме порядка £72 млн.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Здоровье
В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии
В постпредстве России добавили, что возникает вопрос, имел ли Генсек ООН полномочия для организации такого расследования.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Пожары в Сибири: возбуждено первое уголовное дело
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Германии араб зарезал мечом немца из Казахстана
Орудием для убийства послужил меч (по некоторым данным, мачете). Жертвой оказался немец, приехавший в Европу из Казахстана.
Обновлено в 10:24
Экономика
Медведев поручил доработать законопроект об онлайн-торговле алкоголем
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину совместно с заинтересованными органами власти доработать законопроект об онлайн-продаже алкоголя до 12 сентября 2019 года, следует из протокола совещания у председателя правительства (есть в распоряжении RNS).
Обновлено в 11:48
Политика
Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 08:30
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал
Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено в 07:32
Общество
Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
Обновлено в 09:18
Политика
МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР
МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Великобритания создает подразделение для борьбы с российскими хакерами
Британская армия создает в деревне Апавон графства Уилтшир подразделение из 14,5 тысяч специалистов для противодействия якобы имеющим место российским кибератакам и пропаганде в Интернете.
Обновлено в 04:33
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Транспорт
Регулярные вертолетные перевозки появятся в Подмосковье
Отмечается, что регулярные вертолетные перевозки в Московской зоне в последний раз организовывались в 1960-1971 годах.
Обновлено в 05:31
Происшествия
По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Здоровье
Врачи рассказали об опасности летнего похолодания
"Если человек не принимает адекватную терапию, то он рискует заболеть, так как сейчас риск инфаркта и инсульта выше, чем обычно", - отметила Лапа.
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли Шайло хочет переехать от матери к Брэду Питту
Дочь Анджелины Джоли 13-летняя Шайло не желает и дальше жить с матерью, мечтая переехать от нее к отцу Брэду Питту.
Обновлено в 08:44
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Кино
Киноафиша: спин-офф «Форсажа» уходит в отрыв
За одним исключением — искрометного и драйвового спин-оффа «Форсажа», в котором правят бал Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
Обновлено в 07:30
Кино
200 млн рублей выделит правительство РФ на фильм «Нюрнберг»
200 млн рублей выделит правительство России на производство фильма «Нюрнберг», который будет снят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 09:08
Финансы
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) поделился своими прогнозами с "Российской газетой": - Традиционно август в России - месяц, когда динамика потребительских цен на время затихает и стоимость корзины из товаров и услуг ненадолго может даже снижаться.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике
Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении в связи с отравлением в спецприемнике, где он находится под административным арестом, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.
Обновлено в 11:58
Общество
Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн
Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52