Николя - высококлассный и талантливый вингер, которого рассматривали ведущие клубы Европы. Подписание контракта с ним было одной из наших ключевых задач в это трансферное окно. Я рад, что он присоединяется к нам.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 24-летним ивуарийцем рассчитано на пять лет. Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся. По информации СМИ, речь идёт о сумме порядка £72 млн.

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