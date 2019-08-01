Футбол

«Арсенал» объявил о трансфере Пепе за рекордную суммуБомбардир.ру 11:45

«Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе из «Лилля» нападающего Николя Пепе. Ивуариец стал самым дорогим приобретением в истории лондонцев.
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Унаи Эмери
Николя - высококлассный и талантливый вингер, которого рассматривали ведущие клубы Европы. Подписание контракта с ним было одной из наших ключевых задач в это трансферное окно. Я рад, что он присоединяется к нам.
— Унаи ЭмериРИА Новости 11:53

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