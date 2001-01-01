Футбол
«Арсенал» объявил о подписании Давида ЛуизаSportbox.RU вчера в 15:09
Защитник сборной Бразилии Давид Луиз поставил подпись под соглашением с лондонским «Арсеналом».
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Луиз о трансфере в «Арсенал»: «Думаю, не многие игроки согласились бы на такой переход»
Sports.ruвчера в 17:41
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:40, Вашингтон
Политика
На Украине могут открыть бюро «Эхо Москвы»
На Украине могут открыться бюро российской радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
62-летняя мама Светланы Лободы потрясла фигурой в бикини
Очаровательная мама 36-летней Светланы Лободы, как оказалось, в замечательной форме.
Обновлено в 03:00
Общество
В Уфе скончалась мать Юрия Шевчука
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Политика
В Крыму подняли украинский флаг
В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Источник сообщил о возбуждении дела против мэра Туапсе
Следственный комитет возбудил уголовное дело против мэра Туапсе Владимира Зверева по статьям о превышении должностных полномочий при предоставлении земельного участка и служебном подлоге, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
Обновлено в 05:40
Технологии
Искусственный интеллект поможет найти пропавших людей
Высокотехнологичные инструменты анализа аэрофотоснимков на основе нейросетей, SMS-рассылки с применением Big Data, поисковые дроны, опросы абонентов и многое другое предлагают российские сотовые операторы спасателям, занимающимся поиском пропавших людей.
Обновлено вчера в 19:09
Общество
Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка
Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 06:06
Футбол
Актёр Назаров спел песню о победе «Спартака» над «Туном»
Обновлено в 02:44
Общество
Бывшая жена решила отсудить у Потанина в Лондоне $6 млрд
Обновлено в 05:41
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему
Китайская телекоммуникационная компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Посол США пригрозил частичным выводом контингента из ФРГ
Гренелл назвал оскорбительными ожидания германской стороны о том, что платить за нахождение в стране 50 тыс. американских военных продолжат налогоплательщики США, Германия же будет использовать торговый профицит для внутренних целей.
Обновлено в 06:04
Политика
В Совфеде раскритиковали олимпийскую карту Японии с Южными Курилами
Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Петербурге легковушка сбила пешеходов на тротуаре
Обновлено в 06:32
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Подготовленные Минкультуры поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Политика
Атамбаев отказался сотрудничать со следствием
Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами.
Обновлено в 05:51
Общество
Кейт Миддлтон впервые вышла в свет в коротких шортах
Герцогиня Кембриджская Кейт впервые надела короткие шорты с тех пор, как стала женой принца Уильяма.
Обновлено в 05:22
Политика
США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»
Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Барнаульца вызвали в УФСБ из-за ролика в соцсети семилетней давности
Молодого человека проверяют на причастность к распространению ролика экстремистского характера Барнаульца вызвали на допрос из-за экстремистского ролика, который он добавил на свою страницу в соцсети в 2011 году.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Американский журнал назвал лучший советский военный самолет
Эксперты американского издания Popular Mechanics считают, что советский истребитель перехватчик третьего поколения МиГ-25 является одним из лучших в мире.
Обновлено в 01:31
Политика
В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места
Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
Обновлено вчера в 11:11
Общество
Россияне стали меньше доверять окружающим
Участники опроса говорили, что стали меньше доверять коллегам (снижение на 25%), друзьям (на 18,2%) и родственникам (на 12,6%).
Обновлено в 04:05
Происшествия
Неизвестный повредил картину в галерее Шилова в Москве
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Ленобласти девушку зарезали, а труп выбросили из окна
Обновлено в 05:17
Здоровье
В Минздраве объяснили рост числа детей с онкологическими заболеваниями
В России зафиксирован рост числа детей с онкологическими заболеваниями.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Медведев прокомментировал ситуацию в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию, связанную с задержанием экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
В «Слуге народа» заявили о необходимости выполнения Минских соглашений
Глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил о необходимости выполнения Минских соглашений.
Обновлено в 06:20