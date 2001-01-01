Футбол

«Арсенал» объявил о подписании Давида ЛуизаSportbox.RU вчера в 15:09

Защитник сборной Бразилии Давид Луиз поставил подпись под соглашением с лондонским «Арсеналом».
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Бразильский футболист, центральный защитник клуба «Челси» и сборной Бразилии. Известен благодаря отличному удару головой, великолепными для центрального защитника ударами из-за пределов штрафной, подключениям в атаку и рискованной игре.
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