Футбол
«Арсенал» объявил о подписании Давида ЛуизаSportbox.RU вчера в 15:09
Защитник сборной Бразилии Давид Луиз поставил подпись под соглашением с лондонским «Арсеналом».
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Луиз о трансфере в «Арсенал»: «Думаю, не многие игроки согласились бы на такой переход»
Sports.ruвчера в 17:41
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:10, Вашингтон
Политика
В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов
Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Самый дорогой развод: бывшая жена подала в лондонский суд иск к Потанину на $6,3 млрд
Со слов собеседников газеты, живущая в Лондоне Наталия Потанина рассчитывает получить от экс-супруга £5,8 млрд ($6,3 млрд).
Обновлено в 04:13
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с Вилли Токаревым
Обновлено в 04:46
Общество
В МЧС назвали время пика непогоды в Москве
В конце мая 2017 года на Москву и Подмосковье обрушились мощные грозы с ливнями, местами порывы ветра достигали 22 м / с. В городе были сорваны рекламные листы и повалены деревья, жертвами стали 18 человек.
Обновлено вчера в 18:36
Общество
К восточному побережью Китая приближается тайфун «Лекима»
Как сообщает в среду Центральная метеорологическая служба Китая, эпицентр тайфуна достигнет побережья провинции в ночь с 9 на 10 августа.
Обновлено 07 августа в 00:17
Шоу-бизнес
Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм
Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм Даная Пригожина сильно похудела.
Обновлено в 03:41
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»
Обновлено вчера в 06:29
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmonyos
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Общество
В России появится национальный стандарт на школьную форму
Предварительный национальный стандарт на школьную форму в России утвердят в России в 2020 году, рассказали в Минпромторге.
Обновлено в 03:41
Экономика
Дешевые лекарства стали меньше продавать в России, сообщили СМИ
В российских аптеках снижается доля продажи дешевых лекарств, в то время как дорогие препараты набирают оборот.
Обновлено в 04:37
Политика
В Крыму подняли украинский флаг
В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Кино
Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»
Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено 07 августа в 08:38
Происшествия
Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве
Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Кино
Победителей кинофестиваля «Окно в Европу» объявили в Выборге
Фильмы-победители XXVII российского кинофестиваля «Окно в Европу» назвали в четверг, 8 августа, в рамках торжественной церемонии в Выборгском замке.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика
В Перми станки из Китая «русифицировали» для импортозамещения
Открыто уголовное дело о поставках «Пермскому заводу „Машиностроитель“» китайских станков под видом произведенных силами группы компаний «Промойл».
Обновлено в 03:47
Футбол
Рохо может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон»
Обновлено вчера в 08:46
Гаджеты
Корпорация Apple запретила менять батарею iPhone
Корпорация Apple ввела запрет на замену батареи iPhone путём активации программной блокировки в iOS.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
Акции протеста ожидаются в выходные в аэропорту Гонконга
Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
Троих пешеходов сбили в Петербурге, одного зажало под машиной
После столкновения двух автомобилей одна из машин сбила троих пешеходов. Молодого мужчину зажало под колесами иномарки.
Обновлено в 04:53
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал свою дочь
Популярный певец и актер Рики Мартин впервые показал в Instagram лицо семимесячной дочери Люсии. "Свет очей моих", — подписал он снимок.
Обновлено в 04:58
Общество
В Уфе скончалась мать Юрия Шевчука
Обновлено в 04:10
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Советника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06