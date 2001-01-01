Футбол

«Арсенал» объявил о подписании Давида ЛуизаSportbox.RU вчера в 15:09

Защитник сборной Бразилии Давид Луиз поставил подпись под соглашением с лондонским «Арсеналом».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Давид Луиз в «Арсенале» взял номер, под которым играл Аршавин

Матч ТВ02:31

Давид Луиз: Думаю, немногие решились бы перейти из «Челси» в «Арсенал»

Советский спорт03:49

«Арсенал» согласовал переход Давида Луиза из «Челси»

Metaratingsвчера в 02:59

«Арсенал» заплатил 8 миллионов фунтов стерлингов за Давида Луиза

Спорт-Экспрессвчера в 20:41

Луиз о трансфере в «Арсенал»: «Думаю, не многие игроки согласились бы на такой переход»

Sports.ruвчера в 17:41

«Арсенал» закрывает сделки по Давиду Луизу и Тирни

ProstoProSportвчера в 03:44

Давид Луиз в «Арсенале» взял номер, под которым играл Аршавин

Sportbox.RU02:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:10, Вашингтон
Политика

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Обновлено в 03:13
Политика

В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов

Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.
Обновлено вчера в 12:34
Общество

Самый дорогой развод: бывшая жена подала в лондонский суд иск к Потанину на $6,3 млрд

Со слов собеседников газеты, живущая в Лондоне Наталия Потанина рассчитывает получить от экс-супруга £5,8 млрд ($6,3 млрд).
Обновлено в 04:13
Происшествия

СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском

В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес

В Москве прощаются с Вилли Токаревым

Обновлено в 04:46
Общество

В МЧС назвали время пика непогоды в Москве

В конце мая 2017 года на Москву и Подмосковье обрушились мощные грозы с ливнями, местами порывы ветра достигали 22 м / с. В городе были сорваны рекламные листы и повалены деревья, жертвами стали 18 человек.
Обновлено вчера в 18:36
Общество

К восточному побережью Китая приближается тайфун «Лекима»

Как сообщает в среду Центральная метеорологическая служба Китая, эпицентр тайфуна достигнет побережья провинции в ночь с 9 на 10 августа.
Обновлено 07 августа в 00:17
Шоу-бизнес

Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм

Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм Даная Пригожина сильно похудела.
Обновлено в 03:41
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии

На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Кино

Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»

Обновлено вчера в 06:29
Гаджеты

Huawei представила операционную систему Harmonyos

Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Политика

Медведев провел встречу с премьер-министром Белоруссии в Киргизии

Обновлено в 04:11
Общество

В России появится национальный стандарт на школьную форму

Предварительный национальный стандарт на школьную форму в России утвердят в России в 2020 году, рассказали в Минпромторге.
Обновлено в 03:41
Экономика

Дешевые лекарства стали меньше продавать в России, сообщили СМИ

В российских аптеках снижается доля продажи дешевых лекарств, в то время как дорогие препараты набирают оборот.
Обновлено в 04:37
Политика

В Крыму подняли украинский флаг

В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Кино

Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»

Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено 07 августа в 08:38
Происшествия

Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве

Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Кино

Победителей кинофестиваля «Окно в Европу» объявили в Выборге

Фильмы-победители XXVII российского кинофестиваля «Окно в Европу» назвали в четверг, 8 августа, в рамках торжественной церемонии в Выборгском замке.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика

В Перми станки из Китая «русифицировали» для импортозамещения

Открыто уголовное дело о поставках «Пермскому заводу „Машиностроитель“» китайских станков под видом произведенных силами группы компаний «Промойл».
Обновлено в 03:47
Футбол

Рохо может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон»

Обновлено вчера в 08:46
Гаджеты

Корпорация Apple запретила менять батарею iPhone

Корпорация Apple ввела запрет на замену батареи iPhone путём активации программной блокировки в iOS.
Обновлено вчера в 17:06
Общество

Акции протеста ожидаются в выходные в аэропорту Гонконга

Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

Троих пешеходов сбили в Петербурге, одного зажало под машиной

После столкновения двух автомобилей одна из машин сбила троих пешеходов. Молодого мужчину зажало под колесами иномарки.
Обновлено в 04:53
Здоровье

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца

Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Рики Мартин впервые показал свою дочь

Популярный певец и актер Рики Мартин впервые показал в Instagram лицо семимесячной дочери Люсии. "Свет очей моих", — подписал он снимок.
Обновлено в 04:58
Общество

В Уфе скончалась мать Юрия Шевчука

Обновлено в 04:10
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Политика

Советника американского посольства вызвали в МИД

Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Давид Луис
Бразильский футболист
Бразильский футболист, центральный защитник клуба «Челси» и сборной Бразилии. Известен благодаря отличному удару головой, великолепными для центрального защитника ударами из-за пределов штрафной, подключениям в атаку и рискованной игре.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное