Футбол

«Арсенал» объявил о подписании Давида ЛуизаSportbox.RU 15:09

Защитник сборной Бразилии Давид Луиз поставил подпись под соглашением с лондонским «Арсеналом».
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«Арсенал» объявил о подписании Давида Луиза

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:19, Вашингтон
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, центральный защитник клуба «Челси» и сборной Бразилии. Известен благодаря отличному удару головой, великолепными для центрального защитника ударами из-за пределов штрафной, подключениям в атаку и рискованной игре.
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