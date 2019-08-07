Футбол
«Арсенал» объявил о подписании Давида ЛуизаSportbox.RU 15:09
Защитник сборной Бразилии Давид Луиз поставил подпись под соглашением с лондонским «Арсеналом».
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Примадонна из Лондона, топ-защитник решил сменить прописку в последний момент
Sport-placeвчера в 12:19
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Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть в перезапуске «Один дома»
Звезда американского фильма опубликовал в своем Instagram фото, которым проиллюстрировал образ героя "Одного дома" Кевина Маккалистера в современности.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Обновлено в 16:40
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Общество
Предприниматель разрешил дачникам продавать соленья в его магазине
Процент за посредничество Зайченко брать не планирует.
Обновлено в 14:25
Политика
Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с президентом и главой правительства Киргизии задержание Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 13:43
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Энергетика
Цены на нефть растут после резкого падения
В четверг цены на нефть начали восстанавливаться после резкого падения.
Обновлено в 04:33
Гаджеты
В Китае стартовали продажи недорогих часов Amazfit Health Watch с ЭКГ
Стоит отметить, что датчик ЭКГ в Amazfit Health Watch настраивали при содействии кардиологов Пекинского университета, а как заявили на презентации, точность определения мерцательной аритмии в Amazfit Health Watch составляет 97,24%.
Обновлено в 13:20
Экономика
Uber отчитался о рекордных квартальных убытках
Убытки американской компании Uber во втором квартале 2019 г. достигли $5,2 млрд, следует из ее отчетности.
Обновлено в 20:12
Футбол
Ромелу Лукаку стал игроком «Интера»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку переедет в чемпионат Италии.
Обновлено в 11:27
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии
Обновлено в 19:07
Футбол
Шаронов прокомментировал возможный переход Мельгарехо в «Рубин»
Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов отказался отвечать на вопрос о том, сможет ли полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо завоевать место в основе казанской команды, сообщает официальный сайт клуба из столицы Республики Татарстан.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Момент страшного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео
Видео момента страшного ДТП под Новороссийском оказалось в распоряжении 5-tv.ru.
Обновлено в 17:11
Хоккей
«Авангард» обыграл СКА в матче предсезонного турнира в Сочи
Обновлено в 15:12
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался
Сотрудники силовых служб смогли пробиться к экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и арестовать его.
Обновлено в 09:26
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Общество
В России утвердят национальный стандарт на школьную форму
В 2020 году в России планируется утвердить предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму.
Обновлено в 15:00
Общество
Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Уже разработан соответствующий проект постановления.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Подозреваемый в убийстве Михаила Круга признался в содеянном
Обновлено вчера в 08:09
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Наука
Искусственный «язык» может различать виски
Виски выливают на шахматную доску из крошечных кусочков золота и алюминия, которые действуют как вкусовые рецепторы, а затем исследователи измеряют, как они поглощают свет во время погружения.
Обновлено 06 августа в 09:32
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на турнире в Италии
Сборная России одержала победу над Венесуэлой (69:54) на международном турнире в Италии.
Обновлено в 13:53
Финансы
Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРС
Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов.
Обновлено в 16:27
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено в 18:34
Армия и оружие
Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов
Воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппарата, нарушений воздушного пространства не допущено, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 18:55