Футбол
«Арсенал» объявил о подписании Давида ЛуизаМатч ТВ 15:09
Защитник сборной Бразилии Давид Луиз поставил подпись под соглашением с лондонским «Арсеналом».
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:57, Вашингтон
Политика
Украинский депутат заявил о невозможности возвращения Крыма
Депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт. Об этом 8 августа сообщил портал «ПолитНавигатор».
Обновлено в 16:00
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Гаджеты
AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3
Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
Обновлено в 10:08
Общество
Минтруд предложил изменить правила начисления досрочной пенсии
По данным Минтруда, за период с 1 января 2015 года по 1 августа 2018 года рассмотрено 43204 подобных исков к ПФР.
Обновлено вчера в 11:59
Футбол
Украинский вратарь дисквалифицирован за расизм
Украинский вратарь латвийского клуба "Вентспилс" Константин Махновский получил десятиматчевую дисквалификацию за расизм, сообщает официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
В КНДР предупредили Южную Корею о риске эскалации из-за учений с США
Проведение Сеулом совместных военных учений с США может привести к эскалации напряжённости вокруг Корейского полуострова и вызвать ответные меры со стороны Пхеньяна, заявили в Комитете КНДР по делам объединения.
Обновлено в 19:48
Политика
Зеленский попросил Путина о посредничестве
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил утром 7 августа российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 04:36
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено в 07:35
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.
Обновлено в 19:28
Общество
В МЧС назвали время пика непогоды в Москве
Обновлено в 18:36
Теннис
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале
Обновлено в 18:45
Политика
Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому в Стамбуле
Обновлено в 10:19
Происшествия
Годовалый ребенок отравился наркотиками и попал в больницу в Испании
Ребенка в возрасте 15 месяцев госпитализировали в Испании из-за отравления наркотиками.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В центре Питтсбурга неизвестный с ножом напал на двух женщин
В центре американского города Питтсбург неизвестный мужчина с ножом напал на двух женщин. Об этом 8 августа сообщил портал TribLive.
Обновлено в 18:44
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
Обновлено в 09:35
Экономика
Жители России смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов
Жители удаленных и малонаселенных пунктов России смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов.
Обновлено в 01:29
Общество
Составлен рейтинг станций московского метро по зарплатам
Согласно материалам исследования, самые высокие зарплаты предлагают работодатели, офисы которых расположены у станций метро «Петровский парк» (67,6 тысячи рублей), «Телецентр» (67 тысяч) и «Деловой центр» (66,9 тысячи).
Обновлено в 08:01
Политика
Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 18:33
Культура
В Таллине открывается международный музыкальный фестиваль «Биргитта»
Международный музыкальный фестиваль "Биргитта" открывается в пятницу в эстонской столице, обещая собрать небывалое для последних лет число зрителей.
Обновлено в 17:23
Технологии
В России созданы экранопланы для тушения пожаров
Обновлено в 00:40
Общество
В России в 2020 году планируют утвердить нацстандарт на школьную форму
Министр добавил, что такое уточнение к требованиям к школьной форме поможет избежать «эффекта скафандра» - когда качественные полушерстяные ткани не делают одежду безопаснее из-за синтетической подкладки.
Обновлено в 17:30
Авто
Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport
По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Появилось видео страшного ДТП с автобусом под Новороссийском
Три человека — женщина и два ребенка — погибли в результате ДТП под Новороссийском в среду, 7 августа.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Милиция разогнала митингующих сторонников Атамбаева в центре Бишкека
Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня, 8 августа, Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Ален Делон лечится в Швейцарии после инсульта
Известный французский актер Ален Делон в настоящее время проходит лечение в одной из швейцарских клиник после инсульта, сообщает в четверг AFP со ссылкой на слова его сына Энтони Делона.
Обновлено в 15:53
Общество
В РТРС назвали причину сбоя телевещания в некоторых районах Москвы
Сбой телевещания, с которым столкнулись жители некоторых районов Москвы, связан с проведением технических работ, сообщили в «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС).
Обновлено в 17:34
Политика
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму
Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 15:22