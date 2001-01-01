Футбол

«Арсенал» объявил о подписании Давида ЛуизаМатч ТВ 15:09

Защитник сборной Бразилии Давид Луиз поставил подпись под соглашением с лондонским «Арсеналом».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Давид Луиз перешел из «Челси» в «Арсенал»

Спорт-Экспресс15:03

«Челси» объявил о переходе Луиза в лондонский «Арсенал»

Советский спорт15:18

«Арсенал» согласовал трансфер Тирни

Soccer.ruвчера в 17:17

«Арсенал» объявил о подписании Давида Луиза

Sportbox.RU15:09

«Арсенал» подписал Давида Луиза 💇♂

Sports.ru15:05

«Арсенал» закрывает сделки по Давиду Луизу и Тирни

ProstoProSport03:44

«Арсенал» объявил о подписании Давида Луиза

Матч ТВ15:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:57, Вашингтон
Политика

Украинский депутат заявил о невозможности возвращения Крыма

Депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт. Об этом 8 августа сообщил портал «ПолитНавигатор».
Обновлено в 16:00
Общество

Стала известна зарплата российских космонавтов

"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Гаджеты

AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3

Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
Обновлено в 10:08
Общество

Минтруд предложил изменить правила начисления досрочной пенсии

По данным Минтруда, за период с 1 января 2015 года по 1 августа 2018 года рассмотрено 43204 подобных исков к ПФР.
Обновлено вчера в 11:59
Футбол

Украинский вратарь дисквалифицирован за расизм

Украинский вратарь латвийского клуба "Вентспилс" Константин Махновский получил десятиматчевую дисквалификацию за расизм, сообщает официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

В КНДР предупредили Южную Корею о риске эскалации из-за учений с США

Проведение Сеулом совместных военных учений с США может привести к эскалации напряжённости вокруг Корейского полуострова и вызвать ответные меры со стороны Пхеньяна, заявили в Комитете КНДР по делам объединения.
Обновлено в 19:48
Политика

Зеленский попросил Путина о посредничестве

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил утром 7 августа российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 04:36
Космос

Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео

Обновлено в 07:35
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.
Обновлено в 19:28
Общество

В МЧС назвали время пика непогоды в Москве

Обновлено в 18:36
Теннис

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале

Обновлено в 18:45
Политика

Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому в Стамбуле

Обновлено в 10:19
Происшествия

Годовалый ребенок отравился наркотиками и попал в больницу в Испании

Ребенка в возрасте 15 месяцев госпитализировали в Испании из-за отравления наркотиками.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под Архангельском

Обновлено в 06:22
Происшествия

В центре Питтсбурга неизвестный с ножом напал на двух женщин

В центре американского города Питтсбург неизвестный мужчина с ножом напал на двух женщин. Об этом 8 августа сообщил портал TribLive.
Обновлено в 18:44
Энергетика

Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Общество

В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд

Обновлено в 09:35
Экономика

Жители России смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов

Жители удаленных и малонаселенных пунктов России смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов.
Обновлено в 01:29
Общество

Составлен рейтинг станций московского метро по зарплатам

Согласно материалам исследования, самые высокие зарплаты предлагают работодатели, офисы которых расположены у станций метро «Петровский парк» (67,6 тысячи рублей), «Телецентр» (67 тысяч) и «Деловой центр» (66,9 тысячи).
Обновлено в 08:01
Политика

Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США

Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 18:33
Культура

В Таллине открывается международный музыкальный фестиваль «Биргитта»

Международный музыкальный фестиваль "Биргитта" открывается в пятницу в эстонской столице, обещая собрать небывалое для последних лет число зрителей.
Обновлено в 17:23
Технологии

В России созданы экранопланы для тушения пожаров

Обновлено в 00:40
Общество

В России в 2020 году планируют утвердить нацстандарт на школьную форму

Министр добавил, что такое уточнение к требованиям к школьной форме поможет избежать «эффекта скафандра» - когда качественные полушерстяные ткани не делают одежду безопаснее из-за синтетической подкладки.
Обновлено в 17:30
Авто

Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport

По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Появилось видео страшного ДТП с автобусом под Новороссийском

Три человека — женщина и два ребенка — погибли в результате ДТП под Новороссийском в среду, 7 августа.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Милиция разогнала митингующих сторонников Атамбаева в центре Бишкека

Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня, 8 августа, Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес

Ален Делон лечится в Швейцарии после инсульта

Известный французский актер Ален Делон в настоящее время проходит лечение в одной из швейцарских клиник после инсульта, сообщает в четверг AFP со ссылкой на слова его сына Энтони Делона.
Обновлено в 15:53
Общество

В РТРС назвали причину сбоя телевещания в некоторых районах Москвы

Сбой телевещания, с которым столкнулись жители некоторых районов Москвы, связан с проведением технических работ, сообщили в «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС).
Обновлено в 17:34
Политика

Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Политика

Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму

Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 15:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Давид Луис
Бразильский футболист
Бразильский футболист, центральный защитник клуба «Челси» и сборной Бразилии. Известен благодаря отличному удару головой, великолепными для центрального защитника ударами из-за пределов штрафной, подключениям в атаку и рискованной игре.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное