Футбол

«Арсенал» объявил о подписании Давида ЛуизаМатч ТВ вчера в 15:09

Защитник сборной Бразилии Давид Луиз поставил подпись под соглашением с лондонским «Арсеналом».
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