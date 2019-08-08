Футбол
«Арсенал» объявил о подписании Давида ЛуизаМатч ТВ вчера в 15:09
Защитник сборной Бразилии Давид Луиз поставил подпись под соглашением с лондонским «Арсеналом».
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Примадонна из Лондона, топ-защитник решил сменить прописку в последний момент
Sport-place07 августа в 12:19
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено 07 августа в 07:51
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Финансы
Трамп заявил о недовольстве курсом доллара
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка
Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Ещё одному активисту предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках 27 июля
Обновлено в 03:17
Происшествия
Жители Архангельска скупили весь йод после взрыва на военном полигоне
Спрос на йодосодержащие препараты резко вырос в аптеках Архангельска после сообщений о взрыве на военном полигоне в районе населенного пункта Нёнокса.
Обновлено в 03:33
Общество
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В Домодедово задержано 11 рейсов, еще два отменено. В аэропорту Шереметьево задержано шесть рейсов.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
По Саудовской Аравии выпустили ещё одну баллистическую ракету
Хуситы выпустили по Саудовской Аравии очередную баллистическую ракету.
Обновлено вчера в 21:02
Космос
Полет на Марс может быть отменен из-за воздействия космического излучения
В NASA от группы ученых поступила рекомендация пересмотреть необходимость отправлять миссию на Марс, поскольку полет может иметь самые негативные последствия.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
В Казани байкер насмерть сбил пешехода
По данным ведомства, водитель мотоцикла в нарушение ПДД не выбрал безопасную скорость, после чего совершил наезд на пешехода, который, в свою очередь, переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 00:00
Политика
Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство
Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила полеты российских самолетов над своей территорией в конце 2015 года.
Обновлено в 02:54
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
Обновлено в 03:17
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Футбол
Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Глава Мосгоризбиркома предложил изменить систему сбора подписей в поддержку кандидатов
Как исключить перепроверку подписей Председатель Мосгоризбиркома рассматривает допустимым организовать сбор подписей непосредственно в помещениях избирательных комиссий.
Обновлено в 02:13
Авто
BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей
Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявляет об отзыве 22286 автомобилей BMW 5 серии и 6 серии, реализованных с июня 2003-го по август 2010 года.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную
Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
В крымском Судаке неизвестные подняли украинский флаг в честь погибших боевиков ВСУ
В городе Судак на востоке Крыма местные сторонники украинского нацизма подняли государственный флаг Украины.
Обновлено в 03:25
Политика
Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле
Обновлено в 00:05
Финансы
CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США
В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.
Обновлено вчера в 16:42
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Пожилая женщина сутки стояла в тайге, отпугивая медведя рычанием
Обновлено вчера в 02:33
Происшествия
После беспорядков в Бишкеке задержаны 40 сторонников Атамбаева
После очередных беспорядков в Бишкеке правоохранители задержали 40 хулиганов, предположительно, сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 02:02
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие
Новосибирский авиазавод намерен ремонтировать Су-34 — министр
Обновлено вчера в 07:09