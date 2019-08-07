Футбол
«Арсенал» объявил о подписании Давида ЛуизаМатч ТВ вчера в 15:09
Защитник сборной Бразилии Давид Луиз поставил подпись под соглашением с лондонским «Арсеналом».
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Примадонна из Лондона, топ-защитник решил сменить прописку в последний момент
Sport-place07 августа в 12:19
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:31, Вашингтон
Политика
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.
Обновлено вчера в 16:30
Финансы
Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару
Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.
Обновлено 07 августа в 03:19
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.
Обновлено 07 августа в 05:08
Общество
Сквер у Театра драмы вернут в собственность Екатеринбурга
Обновлено вчера в 03:55
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие
В мире оценили новейший российский беспилотник «Охотник»
В начале августа российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» совершил первый полет.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в управлении МВД по Красноярскому краю
В Красноярске прошли обыски в главном управлении МВД по Красноярскому краю.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье
Хабиров рассказал о нехватке врачей в Башкирии
Врио главы республики отметил, что самая серьезная проблема сегодня в медицине - нехватка врачей.
Обновлено вчера в 13:03
Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы
Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Медведев пообещал Киргизии поддержку и помощь со стороны России
Премьер-министр отметил, что у России и Киргизии «действительно очень хорошие и продвинутые отношения», поэтому по мере возможности Москва всегда старается оказывать помощь и поддержку своему «другу и партнёру» — Киргизии.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную
Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено вчера в 21:34
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Футбол
Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»
Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье
Опасные сорта сыра назвали врачи
Диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какие сыры являются опасными для здоровья человека.
Обновлено вчера в 12:02
Технологии
«МегаФон» пообещал клиентам кешбэк за подтверждение личных данных
Оператор сотовой связи «МегаФон» рассылает своим абонентам приглашения посетить один из офисов компании, чтобы подтвердить паспортные данные, или отправить копию паспорта дистанционно, передает РБК.
Обновлено в 00:14
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
БАТЭ на выезде обыграл «Сараево» в Лиге Европы
Белорусский БАТЭ переиграл боснийский «Сараево» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:49
Футбол
Заглушить трибуны: Денис Глушаков впервые сыграет против «Спартака»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков впервые сыграет против своего бывшего клуба после скандального ухода из стана красно-белых.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье
В Екатеринбурге дедушке с ВИЧ дали справку, что он не опасен
В столице Урала общественники помогли устроить в дом престарелых пожилого мужчину с ВИЧ. Об этом «URA.RU» рассказали в фонде «Новая жизнь».
Обновлено вчера в 22:55
Технологии
Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости
«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Роспотребнадзор проверил казанские магазины
Роспотребнадзор проверил казанские магазины.
Обновлено 07 августа в 06:37
Технологии
СМИ: Научный центр при Управделами президента продает сервисы с информацией о любом жителе России
По информации собеседников «Медузы», продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «слитые» базы, но в ГлавНИВЦ заявили, что не используют незаконно полученные персональные данные, в управделами президента наличие у ГлавНИВЦ доступа к ним также отрицают.
Обновлено вчера в 15:47
Авто
Компания Honda сделает болиды серии IndyCar гибридами
Болиды Формулы-1 давно стали гибридами, в чемпионате по гонкам на выносливость WEC бензоэлектрические установки освоили топовый класс LMP1, а в 2020-м там же появится новый класс гиперкаров, допускающий гибридный привод.
Обновлено вчера в 08:56