Защитник сборной Бразилии Давид Луиз поставил подпись под соглашением с лондонским «Арсеналом».

Политика В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.

Происшествия В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.

Финансы Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Экономика Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.

Политика Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Происшествия СМИ сообщили об обысках в управлении МВД по Красноярскому краю В Красноярске прошли обыски в главном управлении МВД по Красноярскому краю.

Здоровье Хабиров рассказал о нехватке врачей в Башкирии Врио главы республики отметил, что самая серьезная проблема сегодня в медицине - нехватка врачей.

Футбол Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

Политика Медведев пообещал Киргизии поддержку и помощь со стороны России Премьер-министр отметил, что у России и Киргизии «действительно очень хорошие и продвинутые отношения», поэтому по мере возможности Москва всегда старается оказывать помощь и поддержку своему «другу и партнёру» — Киргизии.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.

Общество Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».

Футбол Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив» Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Здоровье Опасные сорта сыра назвали врачи Диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какие сыры являются опасными для здоровья человека.

Технологии «МегаФон» пообещал клиентам кешбэк за подтверждение личных данных Оператор сотовой связи «МегаФон» рассылает своим абонентам приглашения посетить один из офисов компании, чтобы подтвердить паспортные данные, или отправить копию паспорта дистанционно, передает РБК.

Здоровье Онколог перечислил семь симптомов развития рака Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Футбол БАТЭ на выезде обыграл «Сараево» в Лиге Европы Белорусский БАТЭ переиграл боснийский «Сараево» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Футбол Заглушить трибуны: Денис Глушаков впервые сыграет против «Спартака» Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков впервые сыграет против своего бывшего клуба после скандального ухода из стана красно-белых.

Здоровье В Екатеринбурге дедушке с ВИЧ дали справку, что он не опасен В столице Урала общественники помогли устроить в дом престарелых пожилого мужчину с ВИЧ. Об этом «URA.RU» рассказали в фонде «Новая жизнь».

Технологии Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости «Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Технологии СМИ: Научный центр при Управделами президента продает сервисы с информацией о любом жителе России По информации собеседников «Медузы», продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «слитые» базы, но в ГлавНИВЦ заявили, что не используют незаконно полученные персональные данные, в управделами президента наличие у ГлавНИВЦ доступа к ним также отрицают.