Футбол
«Арсенал» объявил о переходе СебальосаСоветский спорт вчера в 10:02
Как сообщает пресс-служба английского клуба, 22-летний испанский футболист на правах аренды присоединился к команде на один сезон. Добавим, что Себальос перешел в Реал в 2017 году из Бетиса за 16,5 миллиона евро.
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Мы в восторге, что Дани присоединился к нам. Он талантливый креативный футболист с великолепными техническими навыками.
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