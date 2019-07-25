Мы в восторге, что Дани присоединился к нам. Он талантливый креативный футболист с великолепными техническими навыками.

Как сообщает пресс-служба английского клуба, 22-летний испанский футболист на правах аренды присоединился к команде на один сезон. Добавим, что Себальос перешел в Реал в 2017 году из Бетиса за 16,5 миллиона евро.

Политика Полицейские на диване вынесли Любовь Соболь из Мосгоризбиркома Полиция вынесла вынесла на диване из здания Мосгоризбиркома и задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, юриста ФБК Любовь Соболь, сообщил в прямом эфире телеканал "Дождь".

Политика Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко Украинский боевик карательного батальона «Азов» Никита Макеев объяснил, зачем напал на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.

Экономика «Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости.

Армия и оружие Завершены ходовые испытания нового боевого робота «Маркер» Российский боевой робот «Маркер» завершил ходовые испытания и в ближайшее время выйдет на стрельбовые.

Шоу-бизнес Россиянам предложили послушать Нетребко за два миллиона VIP-билеты на екатеринбургский концерт оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова продадут за два миллиона рублей.

Общество Володин рассказал, почему не читает Telegram-каналы Председатель Госдумы Вячеслав Володин не читает Telegram-каналы, потому что не считает их информацию достоверной.

Политика США заявили об отсутствии влияния России на итоги выборов 18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

Космос В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые за год Курс евро к рублю на момент закрытия торгов на Московской бирже в четверг, 25 июля, опустился до 69,96 рубля.

Происшествия В Симферополе пассажирский самолет совершил аварийную посадку Пассажирский лайнер Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Симферополя.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.

Общество Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.

Общество В Германии побит новый температурный рекорд "С температурой 40.5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40.3 градуса по Цельсию (зафиксированный в Китцингене 5 июля 2015 года)", - цитирует сообщение агентство ФАН.

Политика Особое мнение: Виктор Шендерович В.Шендерович: Если танкер участвовал в блокировании украинских судов, значит, они имели все основания его задержать Т. Фельгенгауэр― А у нас тоже никто не может опрокинуть.

Экономика Магазины пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей Крупный ретейл может отказаться от участия в системе быстрых платежей (СБП) из-за высоких тарифов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Политика Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.

Религия Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.

Наука Внутри обычного яблока оказалось 100 миллионов бактерий Ученые предположили, что людям больше по вкусу «домашние яблоки», потому что в их кожуре и мякоти содержится больше бактерий из рода Methylobacterium, которые вырабатывают вещества со вкусом и запахом клубники.

Политика В Австрии заявили о слежке зарубежной спецслужбы за россиянином В прокуратуре австрийского Зальцбурга заявили, что разработку подозреваемого в шпионаже россиянина Игоря Зайцева, якобы являющегося сотрудником ГРУ, вела зарубежная спецслужба.

Здоровье Сотрудники скорой выступили за отмену письменного согласия на лечение Сотрудники скорой выступают за отмену обязательного письменного согласия на лечение, но поддерживают документальное закрепление отказа на оказание помощи, заявил главный внештатный специалист Минздрава по скорой медицинской помощи Сергей Багненко.

Общество На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка Региональный режим чрезвычайной ситуации ввели в Приамурье, где несколько районов подтопило из-за дождевого паводка, сообщает областной главк МЧС.

Энергетика ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в пять раз Евросоюз за год после договорённости с властями США нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в пять раз.