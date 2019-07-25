Футбол

«Арсенал» объявил о переходе СебальосаСоветский спорт 10:02

Как сообщает пресс-служба английского клуба, 22-летний испанский футболист на правах аренды присоединился к команде на один сезон. Добавим, что Себальос перешел в Реал в 2017 году из Бетиса за 16,5 миллиона евро.
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Унаи Эмери
Мы в восторге, что Дани присоединился к нам. Он талантливый креативный футболист с великолепными техническими навыками.
— Унаи ЭмериГазета.Ru 10:26

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