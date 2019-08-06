Футбол

«Арсенал» объявил о переходе Косьельни в «Бордо»Soccer.ru 10:50

Пресс-служба «Арсенала» объявила о переходе защитника Лорана Косьельни в «Бордо».
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Косьельни перешел из «Арсенала» в «Бордо»

Sports.ru10:14

«Арсенал» объявил о переходе Косельни в «Бордо»

Чемпионат10:08

«Арсенал» отпустил Косьельни в «Бордо»

Спорт-Экспресс09:55

«Арсенал» объявил о переходе Косьельни в «Бордо»

Soccer.ru10:50

«Бордо» объявил о трансфере Косьельни

Sport24.ru10:03

Косельни покинул «Арсенал» и стал игроком «Бордо»

Матч ТВ09:54

СМИ: «Арсенал» согласился на переход Косельни в «Бордо»

Sportbox.RU02:56
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Происшествия

В Ачинске Красноярского края отменили режим ЧС

В Ачинске Красноярского края, где накануне произошел пожар на технической территории войсковой части, а после прогремели взрывы, отменили режим ЧС.
Обновлено в 09:43
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве

В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.
Обновлено в 10:56
Недвижимость

Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Общество

Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним

Екатерина Белых сообщила о разводе со своим супругом, бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых, отбывающим срок по делу о коррупции.
Обновлено в 08:58
Общество

Суд зарегистрировал иск о лишении родительских прав участников митинга

Обновлено в 09:55
Общество

Цирк Запашных подал иск на ₽10 млн из-за высказываний Доренко

Обновлено в 10:27
Экономика

МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономики

Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским

Обновлено в 08:32
Происшествия

Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто

Неизвестный преступник открыл стрельбу в ночном клубе District 45 в Торонто.
Обновлено в 02:19
Политика

Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Происшествия

В Петербурге в здании кондитерского цеха произошел пожар

Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Глюкоза ответила на слухи о разводе

Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик, в котором певица Глюкоза с юмором прокомментировала слухи о разводе.
Обновлено в 10:51
Политика

Патрушев объяснил выход США из ДРСМД

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Обновлено в 09:13
Общество

Сильные дожди ожидаются в столице 9 августа

Обновлено в 08:46
Музыка

Скончался автор песни «Снег кружится» композитор Сергей Березин

Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие

Противолодочные самолеты ВМФ России прошли у побережья Аляски и Канады

Обновлено в 10:05
Футбол

«Динамо» может усилиться полузащитником сборной Туниса

Полузащитник «Дижона» Наим Слити может перейти в «Динамо».
Обновлено в 11:16
Политика

США рассматривают все варианты действий по свержению власти Мадуро

В Вашингтоне рассматривают все возможные варианты урегулирования ситуации в Венесуэле и намерены использовать все необходимые средства для свержения Николаса Мадуро, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, передаёт ТАСС.
Обновлено в 11:22
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Транспорт

В Москве планируют построить 26 станций метро за четыре года

Более 66 км линий метро и 26 станций планируется построить в Москве с 2024 по 2027 год.
Обновлено в 05:53
Общество

СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке

Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:13
Политика

Украина нашла альтернативу российскому топливу

Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива, заместив импорт из России.
Обновлено в 11:13
Общество

Мясо, молоко и фрукты запретили хранить на таможне больше суток

Правительство опубликовало перечень товаров, которых нельзя хранить на таможне больше суток с момента задержания.
Обновлено в 09:20
Хоккей

Путин посетил семинар для юных хоккеистов в центре «Сириус» в Сочи

Президент России Владимир Путин посетил семинар для юных хоккеистов в образовательном центре «Сириус» в Сочи, куда он прибыл для проведения рабочих встреч.
Обновлено в 08:00
Футбол

КДК РФС рассмотрит инцидент с фанатами «Зенита» и ОМОНом

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с болельщиками петербургского «Зенита», произошедший в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 09:28
Политика

Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие

На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка

Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Экономика

Инфляция в России в июле составила 0,2%

В Москве потребительские цены в июле выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%. С начала года показатель в обоих городах составил 3%.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
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Лоран Косельни
Французский футболист
Французский футболист, центральный защитник и капитан лондонского «Арсенала». Выступал в сборной Франции.
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