Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Косьельни в «Бордо»Soccer.ru 10:50
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Происшествия
В Ачинске Красноярского края отменили режим ЧС
В Ачинске Красноярского края, где накануне произошел пожар на технической территории войсковой части, а после прогремели взрывы, отменили режим ЧС.
Обновлено в 09:43
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве
В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.
Обновлено в 10:56
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Общество
Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним
Екатерина Белых сообщила о разводе со своим супругом, бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых, отбывающим срок по делу о коррупции.
Обновлено в 08:58
Экономика
МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономики
Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Обновлено в 08:32
Происшествия
Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто
Неизвестный преступник открыл стрельбу в ночном клубе District 45 в Торонто.
Обновлено в 02:19
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Происшествия
В Петербурге в здании кондитерского цеха произошел пожар
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Глюкоза ответила на слухи о разводе
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик, в котором певица Глюкоза с юмором прокомментировала слухи о разводе.
Обновлено в 10:51
Политика
Патрушев объяснил выход США из ДРСМД
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Обновлено в 09:13
Общество
Сильные дожди ожидаются в столице 9 августа
Обновлено в 08:46
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» композитор Сергей Березин
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие
Противолодочные самолеты ВМФ России прошли у побережья Аляски и Канады
Обновлено в 10:05
Футбол
«Динамо» может усилиться полузащитником сборной Туниса
Полузащитник «Дижона» Наим Слити может перейти в «Динамо».
Обновлено в 11:16
Политика
США рассматривают все варианты действий по свержению власти Мадуро
В Вашингтоне рассматривают все возможные варианты урегулирования ситуации в Венесуэле и намерены использовать все необходимые средства для свержения Николаса Мадуро, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, передаёт ТАСС.
Обновлено в 11:22
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Транспорт
В Москве планируют построить 26 станций метро за четыре года
Более 66 км линий метро и 26 станций планируется построить в Москве с 2024 по 2027 год.
Обновлено в 05:53
Общество
СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке
Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:13
Политика
Украина нашла альтернативу российскому топливу
Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива, заместив импорт из России.
Обновлено в 11:13
Общество
Мясо, молоко и фрукты запретили хранить на таможне больше суток
Правительство опубликовало перечень товаров, которых нельзя хранить на таможне больше суток с момента задержания.
Обновлено в 09:20
Хоккей
Путин посетил семинар для юных хоккеистов в центре «Сириус» в Сочи
Президент России Владимир Путин посетил семинар для юных хоккеистов в образовательном центре «Сириус» в Сочи, куда он прибыл для проведения рабочих встреч.
Обновлено в 08:00
Футбол
КДК РФС рассмотрит инцидент с фанатами «Зенита» и ОМОНом
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с болельщиками петербургского «Зенита», произошедший в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 09:28
Политика
Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка
Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Экономика
Инфляция в России в июле составила 0,2%
В Москве потребительские цены в июле выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%. С начала года показатель в обоих городах составил 3%.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40