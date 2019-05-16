Футбол
«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в БакуТелеканал 360° 06:50
Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку. Решающий матч турнира пройдет в столице Азербайджана 29 мая, в нем «Арсенал» сыграет с другой английской командой — «Челси».
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Европейский скандал. Почему футбольная Англия недовольна финалом в Баку
Аргументы и Фактывчера в 08:18
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