«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в БакуТелеканал 360° 06:50

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку. Решающий матч турнира пройдет в столице Азербайджана 29 мая, в нем «Арсенал» сыграет с другой английской командой — «Челси».

Спорт день за днем

«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку

Гаджеты Google разработал переводчик, имитирующий голос пользователя Google разработала специальный алгоритм, который может переводить речь с одного языка на другой, сохраняя голос говорящего и не используя текст.

Культура «Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

Политика США ввели санкции против спецотряда «Терек» из Чечни Минфин США внес в список санкций в рамках закона Магнитского спецотряд быстрого реагирования "Терек" из Чечни и пятерых граждан России, сообщило ведомство.

Здоровье Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.

Гаджеты «Урезанный» флагман Xiaomi Mi 9 SE поступит в продажу в России 23 мая В России стартуют продажи Xiaomi Mi 9 SE — компактной и более доступной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 с несколько более простым оснащением.

Общество В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

Экономика ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя» Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».

Политика Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.

Общество В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.

Происшествия Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Политика Коломойский вернулся на Украину Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Политика Об остатках грязной нефти в «Дружбе» рассказали в РФ Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что две нитки трубопровода "Дружба" все еще заполнены некачественной нефтью.

Экономика Большинство российских семей оказались вообще без сбережений Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Транспорт Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца года Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца текущего года.

Наука Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз «Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.

Шоу-бизнес У Олега Газманова нашли опухоль 67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.

Технологии Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.

Общество Названы директора российских музеев с самым высоким доходом Замыкает тройку самых высокооплачиваемых глав российских музеев генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Происшествия Сына ингушского депутата Мамилова подозревают в терроризме Подмосковные правоохранители по подозрению в терроризме на два месяца арестовали сына члена фракции "Единая Россия" в Народном собрании (парламенте) Ингушетии Закрия Мамилова, - сообщил сам депутат.

Армия и оружие Путин заявил о сокращении количества типов используемых ракет Президент России Владимир Путин рассказал, что российская сторона смогла сократить количество типов используемых ракет, передает РИА "Новости".