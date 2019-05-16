Футбол
«Арсенал» не возьмёт Мхитаряна в Баку из соображений безопасностиSport.ru 16:28
Хавбек национальной сборной Армении и лондонских "канониров" Генрих Мхитарян не сыграет в финальном матче Лиги Европы против "синих" иза соображений безопасности. В клубе посчитали, что шум из-за возможного пребывания армянина в Азербайджане может навредить команде перед решающей игрой.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
Музыка
Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»
Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».
Обновлено в 08:25
Культура
Владелец шоу «Голос» прокомментировал отмену итогов финала
Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона детского конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 20:20
Здоровье
Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов
Одним из способов профилактики заболевания и снижения аллергических реакций является отварка продуктов перед употреблением.
Обновлено в 15:05
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено в 09:34
Политика
Назначена дата инаугурации Зеленского
Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Общество
Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку
Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено в 20:19
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Общество
Суд отклонил иск Алешковского к «Аэрофлоту» о возврате бонусов и миль
Пресненский суд Москвы отклонил иск председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрия Алешковского к авиакомпании "Аэрофлот" с требованием вернуть ему платиновый статус в программе "Аэрофлот Бонус" и накопленные мили.
Обновлено в 10:48
Общество
В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов
В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.
Обновлено в 20:48
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году
Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
Обновлено в 19:30
Общество
Четвертый день протеста приостановил строительство собора
Четвертый день протеста приостановил строительство собора.
Обновлено в 14:07
Музыка
Лазарев сообщил о проблемах с шеей из-за кондиционеров на Евровидении
Артист признался, что его продуло - слишком мощные кондиционеры спровоцировали у него проблемы с шеей.
Обновлено в 19:06
Космос
Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны
В ходе нескольких месяцев работы на обратной стороне Луны роверу "Юйту-2" удалось обнаружить два типа пород лунной мантии, дальнейшее изучение которых, как считают ученые, даст ценную информацию об истории формирования Земли и ее спутницы, передает Nature.
Обновлено вчера в 23:52
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет
Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Полковника ФСБ обвинили в получении взятки в $850 тысяч
Полковника Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина обвинили в получении взятки в размере $850 тысяч.
Обновлено в 04:44
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Музыка
Определены все финалисты Евровидения-2019
Ранее News.ru писал о том, что во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2019 за выход в финал боролись участники из 18 стран, включая российского исполнителя Сергея Лазарева.
Обновлено в 17:44
Общество
В России может вырасти стоимость техосмотра
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о фотофиксации процедуры техосмотра, инициатива предусматривает также введение электронной диагностической карты автомобиля.
Обновлено в 11:48
Футбол
Хеведес из-за травмы выбыл до конца сезона
По информации пресс-службы, 31-летний немец выбыл из строя до конца сезона.
Обновлено в 15:57
Общество
Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет
Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено в 21:33
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 21:33
Политика
На Украине допустили возобновление газовых переговоров с Россией
Украинская компания «Нафтогаз» продолжит переговоры с Россией только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского и разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:39
Политика
Посольство России: новые санкции США вызовут ответные меры
Посольство России в США заявило, что российская сторона примет ответные меры в связи с новыми американскими санкциями в отношении российских граждан.
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Авто
Aurus признан автомобилем года в номинации «Прорыв»
Прорывом года признан президентский лимузин Aurus. Новинкой года назвали KIA Ceed. Любимой маркой в массовом сегменте стал Volkswagen.
Обновлено в 14:17
Политика
США вновь призвали Россию расследовать смерть Магнитского
США вновь призвали Россию расследовать смерть Сергея Магнитского, говорится в сообщении госдепартамента.
Обновлено в 20:21
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33