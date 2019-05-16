«Арсенал» не возьмёт Мхитаряна в Баку из соображений безопасностиSport.ru 16:28

Хавбек национальной сборной Армении и лондонских "канониров" Генрих Мхитарян не сыграет в финальном матче Лиги Европы против "синих" иза соображений безопасности. В клубе посчитали, что шум из-за возможного пребывания армянина в Азербайджане может навредить команде перед решающей игрой.

«Арсенал» не возьмёт Мхитаряна в Баку из соображений безопасности

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