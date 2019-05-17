«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в БакуНева Спорт вчера в 22:00

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».

«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

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