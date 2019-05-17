Футбол

«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в БакуНева Спорт вчера в 22:00

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
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«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Москва-Баку.ru11:28

Мхитарян рискует пропустить финал ЛЕ в Баку из соображений безопасности

Матч ТВвчера в 16:23

Полузащитник «Арсенала» Мхитарян пропустит финал Лиги Европы

Советский спортвчера в 18:05

Маски Мхитаряна фанаты Арсенала хотят устроить акцию в Баку

Rusarminfo.ru06:36

СМИ: Мхитарян пропустит финал ЛЕ в Азербайджане из соображений безопасности

Спорт-Экспрессвчера в 15:47

Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы из соображений безопасности

Чемпионатвчера в 15:57

Англичане снова не хотят ехать на футбол на Восток. Зря – в Баку тоже совсем не страшно

Sports.ruвчера в 16:49
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Хоккей

«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли

Обновлено в 02:58
Происшествия

Директор НИИ Росрезерва обвиняется в мошенничестве на 3 млрд рублей

Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин обвиняется в мошенничестве на 3 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Капитан самолёта Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причём с максимальным усилием.
Обновлено в 09:43
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Авто

АвтоВАЗ начал отгружать внедорожные Lada Granta

Одним из автолюбителей был замечен автовоз, перевозивший автомобиль новой вседорожной модели Lada Granta.
Обновлено в 03:56
Музыка

Определены все финалисты Евровидения-2019

Ранее News.ru писал о том, что во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2019 за выход в финал боролись участники из 18 стран, включая российского исполнителя Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

Трехлетняя девочка провалилась в канализационный люк

В Марьинском парке в столице трехлетняя девочка провалилась в канализационный люк. Оказалось, что крышка не была закреплена.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео

Обновлено в 06:35
Общество

Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat

Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
Обновлено в 06:55
Энергетика

«Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа

"Газпром" открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:28
Политика

Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину

Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Общество

Новые правила техосмотра приняли депутаты Госдумы

Законопроект, прописывающий новые правила, успешно прошел второе чтение.
Обновлено в 09:21
Политика

Россия и Нидерланды урегулировали спор из-за судна Arctic Sunrise

Россия и Нидерланды урегулировали спор с задержанием голландского судна Arctic Sunrise в 2013 году, также страны договорились о совместных исследованиях в Арктической зоне.
Обновлено в 09:55
Политика

США внесли в санкционный «список Магнитского» представителей Мексики

США расширили список санкций по глобальному "закону Магнитского", в него вошли представители Мексики, говорится в заявлении министерства финансов.
Обновлено в 11:16
Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Происшествия

СК возбудил дело из-за брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено в 09:29
Футбол

Переживший инфаркт Касильяс опроверг информацию о завершении карьеры

Вратарь португальского клуба «Порту» Икер Касильяс в Twitter-аккаунте опроверг информацию о завершении карьеры.
Обновлено в 10:33
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество

В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери

В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
Обновлено в 10:45
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Политика

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство

Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Политика

Трамп предложил отменить лотерею грин-карт

Президент США Дональд Трамп представил план новой иммиграционной реформы, предусматривающий отмену розыгрыша лотереи грин-карт, объявление опубликовано на сайте Белого дома.
Обновлено в 06:15
Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Наука

Выбор собаки зависит от генетики человека

Цель — определить, влияет ли генетика на выбор питомца.
Обновлено в 10:45
Экономика

«Роснефть» может продать 186 АЗС «Башнефти» в рамках предписания ФАС

Представитель "Башнефти" пояснил "Интерфаксу", что оценка рыночной стоимости части АЗС - это действия "Башнефти" в рамках исполнения предписания ФАС.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

США испытали две сверхмощные авиабомбы

Военно-воздушные силы США опубликовали видео, на котором продемонстрировано очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено в 11:06
Кино

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»

16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
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