Футбол
«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в БакуНева Спорт вчера в 22:00
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
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СМИ: Мхитарян пропустит финал ЛЕ в Азербайджане из соображений безопасности
Спорт-Экспрессвчера в 15:47
Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы из соображений безопасности
Чемпионатвчера в 15:57
Англичане снова не хотят ехать на футбол на Восток. Зря – в Баку тоже совсем не страшно
Sports.ruвчера в 16:49
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Хоккей
«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли
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Происшествия
Директор НИИ Росрезерва обвиняется в мошенничестве на 3 млрд рублей
Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин обвиняется в мошенничестве на 3 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100
Капитан самолёта Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причём с максимальным усилием.
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Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Авто
АвтоВАЗ начал отгружать внедорожные Lada Granta
Одним из автолюбителей был замечен автовоз, перевозивший автомобиль новой вседорожной модели Lada Granta.
Обновлено в 03:56
Музыка
Определены все финалисты Евровидения-2019
Ранее News.ru писал о том, что во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2019 за выход в финал боролись участники из 18 стран, включая российского исполнителя Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Трехлетняя девочка провалилась в канализационный люк
В Марьинском парке в столице трехлетняя девочка провалилась в канализационный люк. Оказалось, что крышка не была закреплена.
Обновлено в 10:45
Общество
Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat
Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
Обновлено в 06:55
Энергетика
«Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа
"Газпром" открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:28
Политика
Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину
Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Общество
Новые правила техосмотра приняли депутаты Госдумы
Законопроект, прописывающий новые правила, успешно прошел второе чтение.
Обновлено в 09:21
Политика
Россия и Нидерланды урегулировали спор из-за судна Arctic Sunrise
Россия и Нидерланды урегулировали спор с задержанием голландского судна Arctic Sunrise в 2013 году, также страны договорились о совместных исследованиях в Арктической зоне.
Обновлено в 09:55
Политика
США внесли в санкционный «список Магнитского» представителей Мексики
США расширили список санкций по глобальному "закону Магнитского", в него вошли представители Мексики, говорится в заявлении министерства финансов.
Обновлено в 11:16
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Футбол
Переживший инфаркт Касильяс опроверг информацию о завершении карьеры
Вратарь португальского клуба «Порту» Икер Касильяс в Twitter-аккаунте опроверг информацию о завершении карьеры.
Обновлено в 10:33
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери
В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
Обновлено в 10:45
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство
Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Политика
Трамп предложил отменить лотерею грин-карт
Президент США Дональд Трамп представил план новой иммиграционной реформы, предусматривающий отмену розыгрыша лотереи грин-карт, объявление опубликовано на сайте Белого дома.
Обновлено в 06:15
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Наука
Выбор собаки зависит от генетики человека
Цель — определить, влияет ли генетика на выбор питомца.
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Экономика
«Роснефть» может продать 186 АЗС «Башнефти» в рамках предписания ФАС
Представитель "Башнефти" пояснил "Интерфаксу", что оценка рыночной стоимости части АЗС - это действия "Башнефти" в рамках исполнения предписания ФАС.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
США испытали две сверхмощные авиабомбы
Военно-воздушные силы США опубликовали видео, на котором продемонстрировано очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено в 11:06
Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»
16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
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Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23