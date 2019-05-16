Футбол
«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в БакуНева Спорт вчера в 22:00
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
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Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы из соображений безопасности
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В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
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