Футбол
«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в БакуНева Спорт вчера в 22:00
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
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Англичане снова не хотят ехать на футбол на Восток. Зря – в Баку тоже совсем не страшно
Sports.ruвчера в 16:49
Мхитарян в целях безопасности может не полететь с «Арсеналом» на финал Лиги Европы
Sport24.ruвчера в 16:16
СМИ: Мхитарян пропустит финал ЛЕ в Азербайджане из соображений безопасности
Спорт-Экспрессвчера в 15:47
Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы из соображений безопасности
Чемпионатвчера в 15:57
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Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе
Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят проведение опроса жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Авто
Volkswagen рассекретил мягкую гибридную установку для Golf VIII
Меньше кнопок, больше экранов: Volkswagen показал салон нового Golf VIII Как известно, мягкая гибридная установка не предназначена для движения автомобиля на электротяге.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Якутии в результате взрыва парового котла на заводе погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали при взрыве парового котла на судостроительном заводе в поселке Жатай в Якутии, сообщил РИА Новости оперативный дежурный ЕДДС поселка Алексей Орлов.
Обновлено в 04:46
Политика
Путин поздравил Токаева с днем рождения
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Названы траты бойцов спецназа на подготовку к поездке в Сирию
Стало известно, сколько денег бойцы Сил специальных операций (ССО), самого засекреченного российского спецназа, тратят на подготовку к поездке в Сирию.
Обновлено в 03:16
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Обнаженная Эмили Ратаковски высказалась против запрета на аборты
Топ-модель и актриса из США Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступив против закона о запрете абортов в американском штате Алабама.
Обновлено в 04:56
Происшествия
У российских покупателей автозапчастей похитили полмиллиарда рублей
МВД задержало трех мошенников, обманувших более двух тысяч россиян на полмиллиарда рублей на поставках автозапчастей.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Бывший гендиректор «КрасАвиа» получил четыре года колонии за взятки
Суд приговорил бывшего генерального директора государственного предприятия Красноярского края "КрасАвиа" за взятку на сумму более чем 4 миллиона рублей к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:14
Футбол
Гончаренко: сильным ударом для ЦСКА стала потеря очков в матче с «Уфой»
Сильным ударом стала потеря очков в матче с «Уфой».
Обновлено в 04:06
Политика
В Росгвардии отреагировали на санкции против спецназа «Терек»
Ранее Минфин США включил в санкционный список спецотряд «Терек» в рамках так называемого «Акта Магнитского».
Обновлено в 04:52
Технологии
«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье
К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено вчера в 09:33
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Наталья Поклонская: В Екатеринбурге репетируют майдан
Обновлено вчера в 06:37
Экономика
В ЕЭК высказались по поводу единой валюты в ЕАЭС
Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая высказала мнение по поводу введения единой валюты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике
Следователи ищут родственников маленькой девочки, оставленной в четверг в поликлинике на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 05:09
Экономика
Выручка АЛРОСА за год снизилась на 27%
В первом квартале 2019 года чистая прибыль и выручка компании АЛРОСА оказались на 27% ниже, чем за аналогичный период-2018, и уменьшившись с 96 до 70,5 млрд рублей.
Обновлено в 04:58
Экономика
Суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск «Финвижн Холдингс» о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) банка «Восточный».
Обновлено в 04:55
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Общество
Социологи выяснили отношение россиян к «Ночи музеев»
Опрос ВЦИОМ показал, что впервые посетить одно из мероприятий акции в этом году планируют 9% опрошенных, еще 7% собираются принять участие в "Ночи музеев" уже не в первый раз.
Обновлено в 04:08
Футбол
Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:11