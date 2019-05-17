Футбол
«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в БакуНева Спорт вчера в 22:00
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
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Мхитарян в целях безопасности может не полететь с «Арсеналом» на финал Лиги Европы
Sport24.ruвчера в 16:16
СМИ: Мхитарян пропустит финал ЛЕ в Азербайджане из соображений безопасности
Спорт-Экспрессвчера в 15:47
Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы из соображений безопасности
Чемпионатвчера в 15:57
Англичане снова не хотят ехать на футбол на Восток. Зря – в Баку тоже совсем не страшно
Sports.ruвчера в 16:49
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Спартак» не взял Глушакова в Самару на матч с «Крыльями»
Обновлено в 09:29
Происшествия
Роковые ошибки пилотов SSJ 100 назвала Росавиация
Росавиация выпустила документ, в котором назвала ошибки экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, ставшие причиной катастрофы в аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:20
Транспорт
Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов
На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 17:27
Энергетика
Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой»
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что рабочая группа, созданная совместно с Россией для оценки убытков из-за ЧП в трубопроводе "Дружба", оценит косвенные потери Минска, которые касаются недополученной выручки от транзита нефти и от собственного экспорта.
Обновлено в 09:33
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Экономика
Рост ВВП РФ в I квартале замедлился до 0,5% с 2,7% в IV квартале
ВВП РФ в IV квартале 2018 года увеличился на 2,7% в годовом выражении, в III квартале - на 2,2%, во II квартале - на 2,2, в I квартале - на 1,9%.
Обновлено в 09:13
Культура
Соцсеть «Одноклассники» покажет «Ночь музеев»
Русский музей проведет экскурсию по Строгановскому дворцу, а 20:00 мск «Одноклассники» покажут трансляцию премьерного спектакля театра «Балет Москва» — «Барокко-бит», который пройдет в здании ГМИИ им. Пушкина.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Тюменской области автокран обрушил на трассу пешеходный мост
В районе деревни Тураево Тюменской области на трассу обрушился надземный пешеходный мост, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой
Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
В Мурманске надгробия с именами воинов отправили на свалку
Жители Мурманска обнаружили свалку надгробий, которые, предположительно, ранее находились на месте воинских захоронений — в Долине Славы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 08:48
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Украинских боевиков на Донбассе подвели некачественные яйца
Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий прокомментировал трагедию в стане противника.
Обновлено в 08:28
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Политика
Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ
В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.
Обновлено в 07:45
Экономика
«Мегафон» пока не видит предпосылок для делистинга с Мосбиржи
"Мегафон" пока не принял решение о делистинге с Московской фондовой биржи, сейчас не видит для этого предпосылок.
Обновлено в 09:36
Футбол
Касильяс объявит о завершении карьеры
Пинту да Кошта хотел бы сохранить Касильяса в структуре клуба, скорее всего, переговоры с испанцем пройдут по окончанию сезона.
Обновлено вчера в 14:58
Футбол
Церемония открытия стадиона «Динамо» состоится в следующем сезоне
Полноценная церемония открытия обновленного стадиона "Динамо" в Петровском парке состоится в начале следующего сезона, сообщил генеральный директор управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский.
Обновлено в 09:30
Происшествия
СК заинтересовался брошенной девочкой в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 18:20
Гаджеты
Выяснились характеристики настольных гибридных процессоров Ryzen 3000 Picasso
Компания AMD в скором времени представит процессоры Ryzen 3000, причём это должны быть не только 7-нм процессоры Matisse на основе Zen 2, но и 12-нм гибридные процессоры Picasso на основе Zen+ и Vega.
Обновлено в 07:56
Политика
Медведев заявил, что система домов престарелых в России деградировала
Премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на неудовлетворительное состояние домов престарелых в РФ, добавив, что система этих учреждений деградировала и в ней необходимо навести порядок.
Обновлено в 09:18
Хоккей
Малкин об игре с Овечкиным: меня заставил тренер
Нападающий сборной России по хоккею Евгений Малкин пошутил по поводу своей игры в одном звене с форвардом Александром Овечкиным на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 06:13
Политика
Трамп отложил введение пошлин на автомобили
Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28