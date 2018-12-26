Футбол

«Арсенал» не сумел победить «Брайтон»
Матч ТВ
вчера в 14:06

«Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 19-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев поля забитым голом отметился Юрген Локадия, у гостей отличился Пьер-Эмерик Обамейанг.
Матч ТВвчера в 14:06

Подробнее о событии

«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче чемпионата Англии

Газета.Ruвчера в 14:30

«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном»

Спорт-Экспрессвчера в 14:16

«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1). Отрыв от «МЮ» уменьшился до 6 очков

Sports.ruвчера в 14:08

«Арсенал» не смог обыграть «Брайтон» в матче чемпионата Англии

Чемпионатвчера в 14:06

«Арсенал» не сумел победить «Брайтон»

Матч ТВвчера в 14:06

«Арсенал» потерял очки в Boxing Day

Евро-футбол.рувчера в 14:08

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном»

Советский спортвчера в 14:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Космос

Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту два спутника «Канопус-В»

Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено вчера в 11:22
Общество

Минтруд назвал попадающие под сокращение профессии в 2019 году

Минтруд рассказал, работникам каких отраслей стоит ждать массовых сокращений в 2019 году.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Австрийский журналист попал в список «врагов Украины»

В тексте журналист просит ORF и власти Австрии добиться удаления его имени из списка врагов Украины и прекращения преследования.
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:14
Космос

Высоту полета МКС увеличили на 1,15 км

«Коррекция прошла штатно, средняя высота полета станции увеличена на 1,15 км и составляет 405,7 км»,— сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

МВД предложило внести изменения в российские паспорта

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России.
Обновлено вчера в 13:55
Кино

Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона

Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет.
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие

На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:33
Политика

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено вчера в 15:07
Политика

Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом

Президент США Дональд Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом, сообщили в среду вечером в Белом доме.
Обновлено вчера в 14:53
Здоровье

Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено вчера в 03:01
Общество

В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции

На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.
Обновлено вчера в 12:03
Политика

Трамп заявил о нежелании США быть мировым жандармом

США не хотят выполнять роль мирового жандарма и нести ответственность за урегулирование всех конфликтов на планете, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе необъявленного визита в Ирак 26 декабря.
Обновлено вчера в 16:14
Политика

Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере

Мария Бутина пожаловалась на холод в камере — ей до сих пор не включили отопление, говорится в сообщении пресс-службы посольства в США.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

В Японии повешены двое осужденных преступников

Обновлено вчера в 20:39
Футбол

Завершено предварительное следствие по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 16:01
Общество

«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы

Обновлено вчера в 15:32
Политика

New York Times рассказала, как Трамп «откосил» от армии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии и отправки во Вьетнам благодаря справке с поддельным диагнозом, пишет New York Times.
Обновлено вчера в 12:03
Хоккей

Сборная Канады разгромила Данию на старте МЧМ-2019

Обновлено вчера в 23:37
Общество

Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга

Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга стартует 27 декабря, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено вчера в 22:24
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 4%

Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие

Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии

Президент США Дональд Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию

Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

В Костромской области при пожаре погибли дети

Обновлено вчера в 22:16
Финансы

Фьючерсы на индексы США повышаются сегодня

Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы в среду растут после существенного падения на прошлой неделе и самого плохого сочельника в истории Уолл-стрит, сообщает MarketWatch.
Обновлено вчера в 08:45
Армия и оружие

В России создается беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами

Умаханов отметил, что в случае получения заказа от Минобороны России или инозаказчиков, то работы по беспилотной артустановке ускорятся и весь цикл от разработки до начала серийного производства займёт около 2-3 лет.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

В Индонезии перенесли маршруты полетов из района вулкана Кракатау

Индонезийские авиационные власти приняли решение об изменении маршрутов пролетов самолетов в районе извергающегося вулкана Кракатау, перенаправляя лайнеры в безопасные зоны, сообщило государственное агентство управления авиационным движением AirNav .
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Золотов обвинил Навального в завышении стоимости его недвижимости

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не имеет отношения к даче Микояна, о которой шла речь в расследовании основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Порошенко: Украина никогда не откажется от Керченского пролива

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина никогда не откажется от использования Керченского пролива для прохода в порты в Азовском море.
Обновлено вчера в 10:44
ещё по теме
Пьер-Эмерик Обамеянг
Габонский футболист
Габонский и французский футболист, нападающий футбольного клуба «Арсенал» и сборной Габона. Лучший футболист Африки 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юрген Локадия
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, нападающий английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное