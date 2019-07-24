Футбол
«Арсенал» не собирается продавать ОбамеянгаЕвро-футбол.ру 04:57
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери отреагировал на слухи о возможном уходе из команды нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Авто
Audi представил купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback
Обновлено в 00:02
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Общество
Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду
Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за «вора в законе» Шишканова
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, народные артисты России Лев Лещенко и Александр Серов, певица Любовь Успенская обратились к Мосгорсуду с письмом с просьбой заменить «вору в законе» Олегу Медведеву (до смены фамилиии — Шишканову) меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:54
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Политика
Константин Боровой попросил политическое убежище в США
Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
На Украине начнут продавать позолоченные бюсты Зеленского
На Украине с завтрашнего дня стартуют продажи гипсовых бюстов президента Украины Владимира Зеленского, пишет издание «Украинские новости» в среду, 24 июля.
Обновлено в 06:36
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Российский боксер Максим Дадашев умер в американской больнице от травм после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Жертвами оползня в Китае стали 11 человек
Обновлено в 02:32
Экономика
Приток мигрантов в Россию оказался аномальным
В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено вчера в 07:11
Общество
В Бельгии из-за жары запустили флешмоб «заночуй в супермаркете»
Ранее в соцсети Facebook появился анонс мероприятия с предложением страдающим от жары бельгийцам заночевать в супермаркете торговой сети Colruyt, где фруктово-овощные отделы оснащены мощными холодильными камерами.
Обновлено в 05:51
Политика
Навального задержали за призыв москвичей к массовым беспорядкам
Причиной задержания стали призывы Навального к москвичам принять участие 27 июля в несанкционированном массовом мероприятии у мэрии Москвы.
Обновлено в 03:11
Общество
Госдума приняла закон о новых пособиях на ребенка
Обновлено в 06:13
Футбол
В расположение «Крыльев Советов» прибыл колумбийский нападающий
Сегодня стало известно, что в расположение команды приехал 19-летний колумбиец Хуан Переа.
Обновлено в 06:56
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить транзит
"Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации.
Обновлено в 06:24
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Музыка
Названы номинанты премии MTV Video Music Awards
Тейлор Свифт и Ариана Гранде значатся в десяти номинациях премии MTV Video Music Awards и занимают лидирующую позицию по этому показателю.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Футбол
«Оренбург» примет «Зенит» в своем городе
Матч третьего тура российской премьер-лиги между "Оренбургом" и "Зенитом" пройдет в Оренбурге на стадионе "Газовик".
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Россия и Сирия поддержали план ООН по выводу мирных граждан из Рукбана
Российская и сирийская стороны поддерживают оперативный план ООН, согласно которому на эвакуацию остающихся в лагере Рукбан сирийский граждан уйдет около месяца, сообщил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 07:13