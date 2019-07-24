Футбол

«Арсенал» не собирается продавать ОбамеянгаЕвро-футбол.ру 04:57

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Наставник "Арсенала" Унаи Эмери отреагировал на слухи о возможном уходе из команды нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
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Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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