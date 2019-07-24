Футбол
«Арсенал» не собирается продавать ОбамеянгаЕвро-футбол.ру 04:57
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери отреагировал на слухи о возможном уходе из команды нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
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