Футбол
«Арсенал» не проигрывает в АПЛ 6 матчей и вышел на третье местоSports.ru вчера в 16:55
Последнее поражение в АПЛ «канониры» потерпели 3 февраля от «Манчестер Сити» (1:3). Команда тренера Унаи Эмери поднялась на третье место в таблице, набрав 63 очка.
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«Арсенал» выиграл 10 домашних игр подряд. Последний раз это было больше 20 лет назад
Спорт-Экспрессвчера в 17:21
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«Группа Тинькофф» (TCS Group Holding) создала суперкомпьютер и назвала его «Колмогоров» – в честь великого российского математика, рассказал «Ведомостям» представитель группы, в которую входят «Тинькофф банк», виртуальный оператор «Тинькофф мобайл», «Тинькофф страхование» и сеть «Тинькофф центр разработки».
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Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
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Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
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