Футбол

«Арсенал» не проигрывает в АПЛ 6 матчей и вышел на третье местоSports.ru вчера в 16:55

Последнее поражение в АПЛ «канониры» потерпели 3 февраля от «Манчестер Сити» (1:3). Команда тренера Унаи Эмери поднялась на третье место в таблице, набрав 63 очка.
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«Арсенал» — «Ньюкасл» — 2:0. Видеообзор матча 32-го тура АПЛ

Sport24.ru02:21

СКА победил ЦСКА, Месси зарабатывает 130 млн евро в год, «Арсенал» – 3-й в АПЛ, 125 очков Кучерова и другие новости утра

Sports.ru00:25

«Арсенал» победил «Ньюкасл» и поднялся на третье место в таблице АПЛ

Чемпионатвчера в 16:50

«Арсенал» переиграл «Ньюкасл» и поднялся на третье место в АПЛ

Советский спортвчера в 17:03

Голы Рэмси и Лаказетта принесли «Арсеналу» шестую победу в АПЛ подряд

Матч ТВвчера в 16:51

«Арсенал» выдал впечатляющую победную серию впервые с 1998 года

Евро-футбол.рувчера в 17:16

«Арсенал» выиграл 10 домашних игр подряд. Последний раз это было больше 20 лет назад

Спорт-Экспрессвчера в 17:21
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Происшествия

Племянницу Скрипаля побили в Ярославле

Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета

Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Политика

Болтон напомнил Китаю о намерении США защищать Тайвань

Соединенные Штаты намерены выполнять свои обязательства по защите Тайваня от действий Китая, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Егор Крид разочаровался в близких людях

Обновлено в 01:24
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 22 копейки – до 65,39 рубля, курс евро поднялся на 18 копеек – до 73,26 рубля.
Обновлено в 03:15
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Хоккей

Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:38
Происшествия

Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий

В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Экономика

РЖД построит линию Кызыл—Курагино

Как поясняют в ОАО РЖД, монополия берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в Петербурге не признали вину

Десять фигурантов дела о теракте в Петербурге не признают свою вину, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца

Дети убитого журналиста Джамаля Хашкаджи получили ежемесячные пятизначные выплаты и дома за миллионы долларов в Саудовской Аравии от правительства королевства в качестве компенсации, сообщила The Washington Post.
Обновлено вчера в 21:55
Кино

О жизни Юлии Началовой снимут художественный фильм

Обновлено вчера в 18:30
Экономика

ФАС начала проверки предприятий ОПК после обращения Минобороны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по обращению Минобороны начала проверки 46 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), своевременно не представляющих материалы для расчета цен на вооружение.
Обновлено в 03:41
Технологии

«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер

«Группа Тинькофф» (TCS Group Holding) создала суперкомпьютер и назвала его «Колмогоров» – в честь великого российского математика, рассказал «Ведомостям» представитель группы, в которую входят «Тинькофф банк», виртуальный оператор «Тинькофф мобайл», «Тинькофф страхование» и сеть «Тинькофф центр разработки».
Обновлено вчера в 16:51
Политика

В штабе Зеленского предложили Порошенко провести дебаты с Коломойским

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не видят смысла в проведении телевизионных дебатов c действующим президентом Петром Порошенко.
Обновлено в 03:27
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

ФСБ задержала иностранное судно за ловлю краба в Японском море

Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Стас Костюшкин «попал» в телешоу «Давай поженимся»

Обновлено в 02:06
Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой и Липницкой

Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Технологии

Депутаты предложили шифровать Рунет российской криптографией

В Комитете Госдумы по информационной политике составили поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете.
Обновлено в 03:59
Экономика

Определены самые высокооплачиваемые профессии России

Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие

Экс-офицера Минобороны приговорили к 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 03:48
Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Общество

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Обновлено в 02:43
Происшествия

Совладелица S7 погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 00:08
Армия и оружие

Американский бомбардировщик заметили у границ России

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

Во время спортивных соревнований во Владивостоке умер школьник

По факту произошедшего проводится проверка Следственный комитет проводит проверку по факту того, что в одной из школ Владивостока во время спортивных соревнований один из учеников умер.
Обновлено в 03:00
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
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