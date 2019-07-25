Футбол
«Арсенал» назвал состав на первый матч Лиги Европы с «Нефтчи»Нева Спорт 12:11
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко определился со стартовым составом команды на первый матч против азербайджанского «Нефтчи». Игра состоится в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча будет проходить в Туле и начнется в 20:00 по московскому времени.
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