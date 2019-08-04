Футбол
«Барселона» планирует отдать Коутиньо в арендуВести.Ru 08:26
Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Фелипе Коутиньо в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку. Руководители каталонцев продолжают подыскивать ему варианты с продолжением карьеры в другом клубе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Общество
Красноярцев предупредили об ухудшении погоды
Обновлено в 08:51
Футбол
Роналд Де Бур: «Надеюсь, Тил продолжит прогрессировать в „Спартаке“»
Надеюсь, он продолжит прогрессировать и скоро выйдет на самый высокий уровень, — заявил Де Бур.
Обновлено в 06:23
Футбол
Кононов высказался об удалении Понсе в матче с «Динамо»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал удаление нападающего Эсекьеля Понсе в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Обновлено в 14:35
Общество
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Травма росгвардейца на акции в Москве стала причиной уголовного дела
Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти против участника несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено в 14:13
Политика
«Слуга народа» выдвинет Разумкова на пост спикера Рады
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что он будет предложен в качестве кандидата на пост спикера украинского парламента.
Обновлено в 12:01
Спорт
Фуркад о провале в сезоне: Я был словно в чужом теле
Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился своими эмоциями после провального сезона на Кубке мира.
Обновлено в 14:03
Здоровье
Скончался Сухарев Владимир Михайлович
Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, Владимир Михайлович Сухарев, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом МЗ Самарской области, совмещая интенсивную организационно-методическую работу с лечебно-консультативной.
Обновлено в 12:04
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
Авто
Стали известны самые дешевые иномарки на российском рынке в августе
Самым дешевым автомобилем августа стал лидер прошлого месяца – бюджетный японский седан Datsun on-DO, выпускаемый филиалом компании Nissan.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Стрельба произошла в магазине в Техасе
Стрельба произошла внутри или рядом с торговым центром Cielo Vista Mall в Эль-Пасо (штат Техас), сообщает ABC News.
Обновлено в 14:00
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека
"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Россия испытает стратегический бомбардировщик нового поколения
Стратегический бомбардировщик-невидимка нового поколения ПАК ДА, разрабатываемый для Аэрокосмических сил России, пройдет испытания в Центре летных испытаний и разработок в подмосковном городе Жуковский, сообщила в пятницу, 2 августа авиастроительная компания "Туполев".
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Из подмосковного лагеря с отравлением госпитализированы семеро детей
В подмосковном детском оздоровительном лагере "Олимп" произошло массовое отравление детей.
Обновлено в 14:06
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Общество
«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции
Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
Обновлено в 12:29
Футбол
Крылья Советов — Локомотив 1:2
Федор Смолов открывает счет своим голам в новом сезоне РПЛ.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Еще один фигурант по делу о массовых беспорядках в Москве задержан и доставлен в СК
Еще один фигурант появился в деле о массовых беспорядках, которое было возбуждено после несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве.
Обновлено в 14:23
Культура
Эмигрировавший во Францию художник Арнштам получил российский паспорт
Художник Кирилл Арнштам, в детстве уехавший из России, получил российское гражданство в возрасте 100 лет.
Обновлено в 10:27
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории музыки
Концертный тур британского музыканта Эда Ширана Divide стал самым кассовым в истории мировой музыкальной индустрии, сообщила газета The Guardian.
Обновлено в 12:04
Футбол
«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы
"Урал" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.
Обновлено в 05:48
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Космос
Глава NASA: «МКС заслуживает Нобелевскую премию мира»
Глава NASA Джеймс Брайденстайн прокомментировал идею с присуждением Нобелевской премии мира Международной космической станции (МКС).
Обновлено 01 августа в 02:04
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35
Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22