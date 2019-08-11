Лондонский «Арсенал» переиграл на выезде «Ньюкасл» 11 августа в матче 1-го тура чемпионата Англии по футболу. Единственный гол в матче забил нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг на 59-й минуте. «Арсенал» выиграл со счетом 1:0 и начал новый сезон с победы.

«Арсенал» начал чемпионат Англии по футболу победой над «Ньюкаслом»

Происшествия Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.

Футбол Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал мячом в главного арбитра Евгения Турбина в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".

Интернет Пользователи сообщают о сбое в работе Google Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник.

Гаджеты Huawei выпустит бюджетные смартфоны со сканером в LCD-дисплее Как оказалось, компания смогла интегрировать сканер в LCD-дисплей. Такой смартфон и был продемонстрирован на конференции для разработчиков.

Экономика Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2» Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.

Общество В российских колледжах исчезнут около 100 профессий С 1 сентября 2020 года в российских колледжах из перечня профессий и специальностей вычеркнут почти 100 наименований.

Происшествия Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.

Шоу-бизнес Имя Меган Маркл незаконно использовали для рекламы таблеток Британские издания провели собственное расследование, в ходе которого выяснили, что имя Меган Маркл было незаконно использовано с целью продвижения средства для похудения.

Экономика В Южной Осетии проверяют целевое использование льготных кредитов Представители Минэкономразвития Южной Осетии проверяют целевое использование льготных кредитов.

Армия и оружие В Минобороны назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35 Государственные испытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 планируется завершить уже в 2019 году, а самолеты МиГ-35 аттестуют до конца 2021 года.

Общество Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров Это огромные территории, есть места, где вообще нет населенных пунктов, там просто лес находится вне зоны подлета самолета, там нет коридора, чтобы посадить Ил-76 с заправкой воды и потушить этот пожар.

Происшествия Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при взрыве в Архангельской области.

Космос Астроном-любитель заснял вход метеорита в атмосферу Юпитера Астроном Этан Чэппел сумел запечатлеть космическое являение. На фото отчетливо видна вспышка в районе Южного экваториального пояса Юпитера.

Политика Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Политика Туркменистан работает над паромным сообщением с регионами России Туркменистан рассчитывает запустить паромное сообщение с рядом регионов Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Здоровье Врачи объяснили, кому нельзя есть арбузы Врачи сообщают, что от чрезмерного поедания арбузов лучше воздержаться людям, страдающим мочекаменной болезнью, проблемами с оттоком мочи, аденомой предстательной железы, расстройствами желудочно-кишечного тракта, колитами.

Музыка Фанаты занимают очередь на концерт Дженнифер Лопес в Петербурге В воскресенье, 11 августа, в СКК "Петербургский" на проспекте Гагарина состоится концерт американской певицы Дженнифер Лопес.

Футбол «ПСЖ» разгромил «Ним» в первом туре чемпионата Франции «ПСЖ» одержал разгромную победу над «Нимом» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0.