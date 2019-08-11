Футбол
«Арсенал» начал чемпионат Англии по футболу победой над «Ньюкаслом»Красная весна 17:53
Лондонский «Арсенал» переиграл на выезде «Ньюкасл» 11 августа в матче 1-го тура чемпионата Англии по футболу. Единственный гол в матче забил нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг на 59-й минуте. «Арсенал» выиграл со счетом 1:0 и начал новый сезон с победы.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:47, Вашингтон
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