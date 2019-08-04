Футбол
«Арсенал» на выезде победил «Тамбов»Свободная Пресса 11:36
В матче четвертого тура чемпионата России тульский «Арсенал» на выезде с минимальным счётом переиграл «Тамбов». Эта победа позволила «оружейникам» подняться на седьмую строчку в турнирной таблице.
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