Футбол
«Арсенал» на выезде победил «Тамбов»Свободная Пресса вчера в 11:36
В матче четвертого тура чемпионата России тульский «Арсенал» на выезде с минимальным счётом переиграл «Тамбов». Эта победа позволила «оружейникам» подняться на седьмую строчку в турнирной таблице.
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