В матче четвертого тура чемпионата России тульский «Арсенал» на выезде с минимальным счётом переиграл «Тамбов». Эта победа позволила «оружейникам» подняться на седьмую строчку в турнирной таблице.

Происшествия НТВ обнародовал угрозы в адрес протестующих и их семей Провластные СМИ поясняют, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.

Происшествия Пропавшую четыре дня назад под Волгоградом девочку нашли живой Под Волгоградом нашли девочку, которую со среды разыскивали в Михайловском районе Волгоградской области.

Происшествия В Техасе при стрельбе в торговом центре погибли 20 человек На западе штата Техас (США) в торговом центре вооруженный мужчина убил 20 и ранил 26 человек.

Происшествия СМИ насчитали 1 тысячу задержанных на акции в Москве Ранее сообщалось о 828 задержанных. В то же время полиция оценила число участников акции в полторы тысячи человек.

Кино Принц Чарльз может сыграть в фильме о Джеймсе Бонде Принца Чарльза пригласили на небольшую роль в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25".

Политика Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ Украина увеличила членский взнос в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) для обеспечения работы организации без участия России.

Музыка Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти Факт смерти артиста подтвердил РИА Новости его сын Антон Токарев.

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Политика США разместят запрещенные по ДРСМД ракеты в Азии Соединенные Штаты должны в течение нескольких месяцев разместить ракеты средней дальности в Азии, заявил министр обороны США Марк Эспер 3 августа во время своей поездки в Сидней, передает Reuters.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Общество Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.

Наука Действие вируса Зика на плод оказалось более непредсказуемым Калифорнийские исследователи показали, что вирус Зика действует на плод более непредсказуемо, чем считалось раньше: в случае, если при рождении никаких нарушений не было, отклонения могут появиться позже, и наоборот.

Армия и оружие Лондон боится российских невидимых подлодок Военные Великобритании опасаются, что сверхтихие российские подводные лодки нового поколения могут действовать незамеченными в британских территориальных водах.

Футбол Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами Telegram-канал Life Shot опубликовал видео драки фанатов «Зенита» с сотрудниками ОМОНа в перерыве матча чемпионата России против «Краснодара».

Политика Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.

Политика Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.

Авто Определен топ-5 самых быстрых кроссоверов на российском рынке Эксперты портала Tarantas.News решили проанализировать время разгона до 100 км/ч у всех кроссоверов и внедорожников, представленных на российском рынке, и собрали пятерку самых быстрых из них.

Футбол Гвардиола поздравил «МЮ» с покупкой Магуайра «МЮ» смог позволить себе такой трансфер, поэтому я поздравляю их с этой сделкой.

Шоу-бизнес Кара Делевинь обвенчалась в Лас-Вегасе со своей подругой Эшли Бенсон Знаменитая британская модель Кара Делевинь, как стало известно накануне, обвенчалась со своей подругой Эшли Бенсон.

Кино Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.