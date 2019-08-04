Футбол
«Арсенал» на выезде победил «Тамбов»Свободная Пресса 11:36
В матче четвертого тура чемпионата России тульский «Арсенал» на выезде с минимальным счётом переиграл «Тамбов». Эта победа позволила «оружейникам» подняться на седьмую строчку в турнирной таблице.
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Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
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Опрос показал склонность мужчин и женщин к послеобеденному сну
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Действие вируса Зика на плод оказалось более непредсказуемым
Калифорнийские исследователи показали, что вирус Зика действует на плод более непредсказуемо, чем считалось раньше: в случае, если при рождении никаких нарушений не было, отклонения могут появиться позже, и наоборот.
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Лондон боится российских невидимых подлодок
Военные Великобритании опасаются, что сверхтихие российские подводные лодки нового поколения могут действовать незамеченными в британских территориальных водах.
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Футбол
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Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
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