Футбол

«Арсенал» на выезде победил «Тамбов»Свободная Пресса 11:36

В матче четвертого тура чемпионата России тульский «Арсенал» на выезде с минимальным счётом переиграл «Тамбов». Эта победа позволила «оружейникам» подняться на седьмую строчку в турнирной таблице.
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«Тамбов» — «Арсенал» — 0:1. Видеообзор матча 4-го тура РПЛ

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