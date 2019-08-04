Футбол
«Арсенал» на выезде победил «Тамбов»Свободная Пресса вчера в 11:36
В матче четвертого тура чемпионата России тульский «Арсенал» на выезде с минимальным счётом переиграл «Тамбов». Эта победа позволила «оружейникам» подняться на седьмую строчку в турнирной таблице.
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Луценко забил 2 гола в 3 матчах РПЛ за «Арсенал». У «Динамо» – 3 мяча в 4 играх
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Тульские новостивчера в 13:40
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
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Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
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Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.
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В реальных условиях УАЗ-2970 показал себя не эффективно, но при замене гибридной начинки на классический ДВС, вполне мог поступить на службу в армию.
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Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
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СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
В США третий раз за сутки произошла стрельба
Семь человек получили ранения в результате стрельбы в парке в Чикаго, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные полиции.
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Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
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Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
В июне этого года министр экономики Максим Орешкин предупредил о возможной рецессии в 2021 году из-за активного роста потребительского кредитования.
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Политика
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Япония выразила по дипломатическим каналам протест России в связи с учебными стрельбами в районе острова Кунашир, который Токио считает своей территорией, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе
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Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера
«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено вчера в 17:47
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Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летнее тепло
По прогнозам синоптиков, небольшое потепление (до +18 °С днём) придёт в столицу во вторник, 6 августа, а на следующий день температура вернётся к климатической норме месяца.
Обновлено вчера в 05:15
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Женская сборная России по волейболу завоевала олимпийскую лицензию и выступит на Играх в Токио.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
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Армия и оружие
Армия приступила к дезинфекции территорий Приамурья после паводка
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В Приморье объявлено штормовое предупреждение
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Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
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Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
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Костюм с белыми трусами лопнул на Дженнифер Лопес в Москве
Блестящий комбинезон с одной оголенной ягодицей певица сменила на белые трусы, лифчик и штаны на подтяжках.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
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Андре Шюррле: «С нетерпением жду следующих матчей за „Спартак“»
С нетерпением жду следующих матчей, — написал футболист в своем Instagram.
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В России может появиться еще один способ получения зарплаты
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Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
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