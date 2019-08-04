Футбол

«Арсенал» на выезде победил «Тамбов»Свободная Пресса вчера в 11:36

В матче четвертого тура чемпионата России тульский «Арсенал» на выезде с минимальным счётом переиграл «Тамбов». Эта победа позволила «оружейникам» подняться на седьмую строчку в турнирной таблице.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Арсенал» обыграл «Тамбов» в Саранске

Советский спортвчера в 11:23

Луценко назван лучшим игроком матча «Тамбов» — «Арсенал»

Матч ТВвчера в 11:50

Гол Луценко принёс тульскому «Арсеналу» победу в матче с «Тамбовом»

Чемпионатвчера в 11:24

«Тамбов» — «Арсенал» — 0:1. Видеообзор матча 4-го тура РПЛ

Sport24.ruвчера в 12:37

«Арсенал» победил без лидеров. «Тамбов» провел худший матч

Спорт-Экспрессвчера в 12:30

Луценко забил 2 гола в 3 матчах РПЛ за «Арсенал». У «Динамо» – 3 мяча в 4 играх

Sports.ruвчера в 10:05

Вратарь Михаил Левашов стал лидером «Арсенала» по количеству матчей без пропущенных мячей

Тульские новостивчера в 13:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Армия и оружие

США осудили планы Турции начать военную операцию в Сирии

Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено вчера в 18:26
Политика

Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение

Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие

Морская авиация Украины провела учения над Черным морем

Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.
Обновлено вчера в 03:46
Транспорт

В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс

Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке

Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено вчера в 07:52
Авто

В Сети показали гибридный УАЗ-2970

В реальных условиях УАЗ-2970 показал себя не эффективно, но при замене гибридной начинки на классический ДВС, вполне мог поступить на службу в армию.
Обновлено вчера в 02:50
Гаджеты

Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа

У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.
Обновлено вчера в 11:25
Общество

Ортопед дал советы по выбору кроссовок для бега

Покупать кроссовки медик советует в конце дня, когда ноги немного отекают.
Обновлено вчера в 20:49
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

В США третий раз за сутки произошла стрельба

Семь человек получили ранения в результате стрельбы в парке в Чикаго, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные полиции.
Обновлено вчера в 11:53
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено вчера в 12:15
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

В июне этого года министр экономики Максим Орешкин предупредил о возможной рецессии в 2021 году из-за активного роста потребительского кредитования.
Обновлено в 00:00
Политика

Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

Япония выразила по дипломатическим каналам протест России в связи с учебными стрельбами в районе острова Кунашир, который Токио считает своей территорией, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе

Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия

В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера

«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено вчера в 17:47
Общество

Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летнее тепло

По прогнозам синоптиков, небольшое потепление (до +18 °С днём) придёт в столицу во вторник, 6 августа, а на следующий день температура вернётся к климатической норме месяца.
Обновлено вчера в 05:15
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Женская сборная России по волейболу завоевала олимпийскую лицензию и выступит на Играх в Токио.
Обновлено вчера в 15:39
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Общество

Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие

Армия приступила к дезинфекции территорий Приамурья после паводка

Обновлено вчера в 22:07
Общество

В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Обновлено вчера в 23:54
Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес

Костюм с белыми трусами лопнул на Дженнифер Лопес в Москве

Блестящий комбинезон с одной оголенной ягодицей певица сменила на белые трусы, лифчик и штаны на подтяжках.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено 03 августа в 13:31
Футбол

Андре Шюррле: «С нетерпением жду следующих матчей за „Спартак“»

С нетерпением жду следующих матчей, — написал футболист в своем Instagram.
Обновлено вчера в 19:47
Космос

Сибиряк на корабле NASA отправил свое имя на Марс

Обновлено вчера в 22:52
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено вчера в 05:03
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное