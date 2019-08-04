Футбол
«Арсенал» на выезде победил «Тамбов»Свободная Пресса 11:36
В матче четвертого тура чемпионата России тульский «Арсенал» на выезде с минимальным счётом переиграл «Тамбов». Эта победа позволила «оружейникам» подняться на седьмую строчку в турнирной таблице.
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Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Президент Мексики заявил о гибели шести мексиканцев при стрельбе в США
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что при стрельбе в американском Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев.
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Происшествия
200 картин Никаса Сафронова пострадало из-за потопа в его квартире
Квартиру художника в центре Москвы затопили соседи сверху.
Обновлено вчера в 13:31
Авто
Mercedes-Benz напомнил о своем концепте для бездорожья
Кузов окрашен в матовый зеленый цвет, колесные арки увеличены, что позволит избавить стекла от грязи, внушительные колеса проедут по любому бездорожью, а света добавит балка из светодиодов на крыше.
Обновлено в 11:59
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел крупный сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram столкнулись со сбоем, говорится на сайте Downdetector.
Обновлено в 13:47
Футбол
Эвра: Погба не чувствует себя любимым в «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 08:34
Происшествия
ТАСС: суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ
«Следствие установило еще двоих фигурантов дела о разбое: арестован один из предполагаемых организаторов хищения, бывший сотрудник прокуратуры Жаров Константин Никифорович, освободившийся в этом году из колонии»,— рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 19:37
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России
Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Обновлено в 18:41
Происшествия
Флаги приспустят в США в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо
Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить до заката 8 августа государственные флаги над Белым домом, а также над правительственными зданиями в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо.
Обновлено в 13:13
Технологии
Видят ли животные изображение на экране телевизора?
Часто собаки и кошки как будто бы следят за тем, что происходит на экране телевизора или монитора компьютера.
Обновлено в 17:15
Происшествия
В Каире 16 человек погибли, 21 ранен при взрыве кислородного баллона
Шестнадцать человек погибли, 21 получил ранения при взрыве кислородного баллона в Каире, заявил официальный представитель минздрава Египта.
Обновлено в 19:34
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в РФ
В Счетной палате заявили, что ущерб от лесных пожаров за полгода составил 2,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 04:24
Наука
Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев
Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено в 07:49
Происшествия
«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека
На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Путешествия
Вам турпакет: россияне увеличили траты на внутренний отдых
Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Обновлено в 17:01
Единоборства
Российская команда установила рекорд трассы на «Танковом биатлоне»
Российская команда установила рекорд трассы на «Танковом биатлоне», преодолев пять кругов дистанции за 18 минут 55 секунд.
Обновлено в 04:28
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 16:15
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено в 16:48
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Космос
Астроном-любитель показал первые фотографии таинственной Нибиру
Обновлено вчера в 07:31
Общество
Мэр Магаса забрал трех медведей из придорожного кафе
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Японии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на востоке японского острова Хонсю у префектуры Фукусима, сообщили в Геологической службе США.
Обновлено в 11:20
Космос
Астероид размером с небоскреб движется на Землю
Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие
Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 18:59
Происшествия
В Приамурье эвакуируют жителей села из-за угрозы разрушения дамбы
В Амурской области эвакуируют жителей села Усть-Ивановка из-за возникшей угрозы разрушения дамбы на берегу реки Зея.
Обновлено в 05:55