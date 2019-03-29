«Арсенал» на выезде одержал победу над «Крыльями Советов»REGNUM вчера в 13:35

29 марта между коллективами «Крылья Советов» и «Арсенал» на стадионе «Самара Арена» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 0:1.

«Арсенал» на выезде одержал победу над «Крыльями Советов»

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