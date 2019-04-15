Футбол

«Арсенал» победил «Уотфорд» в АПЛRT на русском 16:50

Уотфорд — Арсенал
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Викаридж Роуд»
10′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Трой Дини
11′
46′
Лукас Торрейра
Месут Озил
Этьен Капу
54′
59′
Константинос Мавропанос
Маттео Гендузи
Кико Фемения
Айзек Саксесс
59′
68′
Аарон Рэмзи
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Уилл Хьюз
86′
Адам Мазина
Кен Сема
86′
Футболисты лондонского «Арсенала» обыграли «Уотфорд» в рамках 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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