Футбол
«Арсенал» на выезде обыграл «Уотфорд»ProstoProSport вчера в 16:53
|10′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Трой Дини
|11′
|46′
Лукас Торрейра
Месут Озил
Этьен Капу
|54′
|59′
Константинос Мавропанос
Маттео Гендузи
Кико Фемения
Айзек Саксесс
|59′
|68′
Аарон Рэмзи
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Уилл Хьюз
|86′
Адам Мазина
Кен Сема
|86′
|34%
|Владение мячом
|66%
|71%
|Процент точных передач
|87%
|3
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|4
|6
|Угловые
|4
|14
|Отборы
|14
|12
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|–
|1
|Красные карточки
|–
Уотфорд
Расстановка 3‑5‑2
26
Фостер
2
Янмат
27
Кабаселе
15
Кэткарт
10
Саксесс
29
Капу
19
Хьюз
16
Дукуре
12
Сема
9
Дини
18
Грэй
19
Лено
20
Мустафи
6
Косьельни
29
Гендузи
18
Монреаль
7
Мхитарян
10
Озил
15
Мэйтленд-Найлс
34
Джака
17
Ивоби
14
Обамеянг
Арсенал
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты «Уотфорда» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии проиграли «Арсеналу» из Лондона. Встреча, прошедшая в понедельник в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе мяч на десятой минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
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«Арсенал» обыграл «Уотфорд» и вернулся на четвертое место в чемпионате Англии
Спорт-Экспрессвчера в 17:00
Гол Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Уотфордом» в матче чемпионата Англии
Газета.Ruвчера в 16:50
«Арсенал» обыграл «Уотфорд», сыграв первый «сухой» матч на выезде в АПЛ в сезоне
Матч ТВвчера в 16:51
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