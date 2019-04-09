Футбол
«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕRT на русском 16:53
Аарон Рэмзи
|15′
Калиду Кулибали
|25′
|46′
Эльсеид Хюсай
|66′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
|67′
Месут Озил
Генрих Мхитарян
|67′
Лукас Торрейра
Мохамед Эль-Ненни
|77′
|83′
Фабиан Руис
Адам Уна
|83′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
4
Эль-Ненни
8
Рэмзи
31
Колашинац
17
Ивоби
7
Мхитарян
14
Обамеянг
1
Мерет
23
Хюсай
19
Максимович
26
Кулибали
6
Мариу Руй
7
Кальехон
5
Аллан
11
Уна
20
Зелиньски
34
Юнес
99
Милик
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:40, Ашберн
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Политика
Макрон: Франция выступит против торговых переговоров с США
Поскольку США не следует положениям Парижского соглашения по климату, Франция выступит против переговоров с США в области торговли, заявил президент республики Эммануэль Макрон 11 апреля в своем Twitter.
Обновлено в 17:36
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
На Украине пообещали новые проходы кораблей в Керченском проливе
Киев продолжит направлять корабли в Керченский пролив, так как отказ от прохождения в этой акватории означал бы отказ Украины от Азовского моря и своих территорий.
Обновлено в 15:43
Политика
Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН
Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 07:30
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Гаджеты
Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon
Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Опубликовано видео нападения футболиста «Спартака» Гулиева на пешехода
В интернете появилось видео момента нападения футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева на пешехода в центре Москвы.
Обновлено в 17:32
Футбол
Футболисты «Баварии» подрались на тренировке
Обновлено в 11:10
Происшествия
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Единоборства
Тайсумов сдал положительную допинг-пробу
Боец UFC Майрбек Тайсумов сдал положительную допинг-пробу.
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич впервые показала комнаты дочерей целиком
Обновлено вчера в 17:03
Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР
Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:31
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Политика
Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес
Наталья Рудова продемонстрировала результат химической диеты
Накануне звезда похвасталась первыми результатами.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Политика
Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено в 05:53
Космос
Роскосмос и NASA согласовали перенос запуска «Союза МС-13» к МКС
Госкорпорация "Роскосмос" и NASA согласовали перенос на 20 июля запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" к МКС.
Обновлено в 15:12
Хоккей
Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 14:38
Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Политика
Ким Чен Ын переизбран главой Госсовета КНДР
Обновлено в 18:26