Футбол

«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕRT на русском 16:53

Арсенал — Наполи
2 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Аарон Рэмзи
15′
Калиду Кулибали
25′
46′
Эльсеид Хюсай
66′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
67′
Месут Озил
Генрих Мхитарян
67′
Лукас Торрейра
Мохамед Эль-Ненни
77′
83′
Фабиан Руис
Адам Уна
83′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
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