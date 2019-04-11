Футбол

Арсенал — Наполи 2:0Матч ТВ вчера в 14:29

Арсенал — Наполи
2 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Аарон Рэмзи
15′
Калиду Кулибали
25′
46′
Эльсеид Хюсай
66′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
67′
Месут Озил
Генрих Мхитарян
67′
Лукас Торрейра
Мохамед Эль-Ненни
77′
83′
Фабиан Руис
Адам Уна
83′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
Тренерские штабы «Наполи» и «Арсенала» огласили стартовые составы игроков, которые выйдут в четвертьфинальном матче Лиги Европы.
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