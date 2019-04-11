Футбол
Арсенал — Наполи 2:0Матч ТВ вчера в 14:29
Аарон Рэмзи
|15′
Калиду Кулибали
|25′
|46′
Эльсеид Хюсай
|66′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
|67′
Месут Озил
Генрих Мхитарян
|67′
Лукас Торрейра
Мохамед Эль-Ненни
|77′
|83′
Фабиан Руис
Адам Уна
|83′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
4
Эль-Ненни
8
Рэмзи
31
Колашинац
17
Ивоби
7
Мхитарян
14
Обамеянг
1
Мерет
23
Хюсай
19
Максимович
26
Кулибали
6
Мариу Руй
7
Кальехон
5
Аллан
11
Уна
20
Зелиньски
34
Юнес
99
Милик
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
Тренерские штабы «Наполи» и «Арсенала» огласили стартовые составы игроков, которые выйдут в четвертьфинальном матче Лиги Европы.
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