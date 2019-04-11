Футбол

«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕRT на русском 16:53

Арсенал — Наполи
2 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Аарон Рэмзи
15′
Калиду Кулибали
25′
46′
Эльсеид Хюсай
66′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
67′
Месут Озил
Генрих Мхитарян
67′
Лукас Торрейра
Мохамед Эль-Ненни
77′
83′
Фабиан Руис
Адам Уна
83′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Арсенал» обыграл «Наполи» в первом четвертьфинале Лиги Европы

Спорт-Экспресс16:52

«Арсенал» победил «Наполи» – 2:0. Рэмзи открыл счет, Кулибали забил в свои ворота

Sports.ru09:35

«Арсенал» обыграл «Наполи» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы

Sport24.ru16:54

Хет-трик Фелиша, голевая Черышева и победы «Арсенала» и «Челси». Лучшие моменты четвертьфиналов Лиги Европы

Матч ТВ14:46

Гол Рэмси и автогол Кулибали принесли «Арсеналу» победу над «Наполи»

Чемпионат16:52

Футбол, Лига Европы, 1/4 финала, Арсенал - Наполи, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru14:14

«Арсенал» обыграл «Наполи»

Soccer.ru16:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
Происшествия

В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем

Обновлено в 15:01
Здоровье

В Греции впервые родился ребенок от трех родителей

В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
Обновлено в 14:42
Общество

Многодетным и инвалидам дали льготы на растаможку автомобилей

Пригонять авто из Евросоюза некоторым категориям граждан Беларуси станет дешевле.
Обновлено в 05:38
Хоккей

Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству Татарстана.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие

На Украине пообещали новые проходы кораблей в Керченском проливе

Обновлено в 15:43
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе

Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.
Обновлено в 15:38
Экономика

В МВФ оценили экономическую ситуацию в России

«Фискальная, монетарная и общая ситуация в России здоровая», — цитирует главу МВФ Кристин Лагард РИА Новости.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие

США разместят в Румынии систему ПРО THAAD

США разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD на время ремонта другой ПРО - Aegis.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Политика

Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в эфире телеканала «1+1»

Президент Украины Петр Порошенко, неожиданно появившийся в вечернем телешоу в студии телеканала "1+1", пригласил в четверг лидера президентской гонки Владимира Зеленского на предвыборные дебаты в студию.
Обновлено в 16:14
Экономика

Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России

Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», подготовленного экспертами РАНХиГС (есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 17:00
Технологии

Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:14
Политика

В Госдуме предложили запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года

Первый зампред комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил заместителю председателя правительства Алексею Гордееву ввести полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Здание суда, где слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали

Новая серия "Суда над Кокориным и Мамаевым" оборвалась быстрее, чем ожидали присутствующие.
Обновлено в 07:29
Политика

Вячеслав Володин проголосовал за изоляцию Рунета, хотя находился в Саратовской области

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оказался среди проголосовавших за законопроект об изоляции Рунета, хотя весь день находился в Саратовской области.
Обновлено в 16:17
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Происшествия

В Тульской области уволят учительницу, ударившую ученика линейкой

Короткий ролик якобы снят в школе Новомосковска на уроке геометрии: стоящий у доски ученик ошибается в ответе, и женщина-педагог бьет его по спине линейкой и обзывает.
Обновлено в 12:35
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Алла Пугачева исправила свой голос слабительным

Алла Пугачева сделала мне царский подарок — позвала на свою репетицию.
Обновлено в 08:34
Космос

Израильский аппарат разбился при посадке на Луну

Обновлено в 15:29
Политика

Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН

Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 07:30
Футбол

Алвес: «Пока Неймара не понимают»

Напомним, что из-за травмы ноги Неймар пока не играет, в его активе 13 голов и 6 результативных передач в 13 матчах Лиги 1.
Обновлено в 15:45
Общество

ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости

В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье

В трети российских больниц зарплаты оказались ниже средних по региону

В 2018 году в трети российских государственных больниц зарплаты оказались ниже средних по региону на несколько тысяч рублей.
Обновлено в 02:27
Политика

У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:31
Здоровье

Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака

Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное