Футбол
«Арсенал» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас»Советский спорт 12:53
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Константинос Мавропанос
|16′
|17′
Кристиан Бентеке
Константинос Мавропанос
Алекс Ивоби
|46′
Карл Дженкинсон
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|46′
Месут Озил
|47′
|61′
Уилфрид Заа
Месут Озил
|63′
Мохамед Эль-Ненни
Лукас Торрейра
|68′
Маттео Гендузи
|68′
|69′
Джеймс Макартур
Пьер-Эмерик Обамеянг
|77′
|78′
Кристиан Бентеке
Джордан Айю
|80′
Макс Майер
Андрос Таунсенд
|81′
Джоэл Уорд
Шкодран Мустафи
|85′
|73%
|Владение мячом
|27%
|89%
|Процент точных передач
|66%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|7
|4
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|2
|8
|Угловые
|3
|11
|Отборы
|18
|15
|Фолы
|12
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Арсенал
Расстановка 3‑5‑2
19
Лено
20
Мустафи
6
Косьельни
17
Ивоби
15
Мэйтленд-Найлс
29
Гендузи
10
Озил
11
Торрейра
31
Колашинац
9
Ляказетт
14
Обамеянг
31
Гуаита
29
Уан-Биссака
34
Келли
6
Дэнн
2
Уорд
18
Макартур
8
Куяте
4
Миливоевич
10
Таунсенд
14
Айю
11
Заа
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑4‑2
Арсенал по-прежнему идет на четвертом месте, Кристал Пэлас поднялся на 12-ю позицию. Кристал Пэлас 27 апреля сыграет дома с Эвертоном, Арсенал 24 апреля на выезде сразится с Вулверхэмптоном.
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