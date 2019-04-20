«Арсенал» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас»Советский спорт 12:53

Арсенал по-прежнему идет на четвертом месте, Кристал Пэлас поднялся на 12-ю позицию. Кристал Пэлас 27 апреля сыграет дома с Эвертоном, Арсенал 24 апреля на выезде сразится с Вулверхэмптоном.

Все про Спорт ру

Политика Порошенко признал поражение на выборах президента Украины Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что результаты экзитполов заставляют его позвонить оппоненту – Владимиру Зеленскому – и поздравить его с победой на выборах.

Политика Порошенко пообещал подписать закон о языке Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.

Политика Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.

Шоу-бизнес Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.

Политика Порошенко «подставит плечо» Зеленскому при выполнении одного условия Действующий президент Украины Петр Порошенко дал понять, что переходит в оппозицию к Владимиру Зеленскому, который, согласно предварительным данным, выиграл выборы 21 апреля.

Кино Звезда «Спартака» Мерреллс рассказал о роли в шоу «Падение Ордена» В интервью "Газете.Ru" звезда шоу Саймон Мерреллс, знакомый зрителям благодаря телехиту "Спартак: Война проклятых", рассказал о съемках в высокобюджетном проекте, который в России показывает онлайн-кинотеатр ViP Play, а также поделился рядом любопытных фактов о тамплиерах.

Шоу-бизнес Адвокат Ирины Цывиной рассказала о странном заболевании актрисы Юлия Вербицкая постоянно созванивалась с Цывиной и пыталась договориться о встрече, но Ирина все время переносила это событие, говорила, что мерзнет и не хочет выходить из дома в такую погоду.

Футбол Дмитрий Аленичев: «Енисею» уже ничего не светит, вряд ли догоним «Уфу» Главный тренер Енисея Дмитрий Аленичев признал, что шансов сохранить прописку в РПЛ у красноярцев практически не осталось.

Здоровье Медики назвали 4 ранних симптома аневризмы мозга Медики назвали 4 ранних симптома аневризмы мозга, на которые стоит обратить внимание во избежание серьезных последствий.

Политика Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.

Политика Зеленский о конфликте в Донбассе: «У нас есть креативные идеи» По данным всех экзит-поллов, Владимир Зеленский набрал около 72−75% голосов избирателей, у действующего главы государства Петра Порошенко — 23−25%.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Политика Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.

Политика Зеленский назвал приоритеты на посту президента Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье.

Политика Кучма пожалел будущего президента Украины Будущего победителя президентских выборов на Украине пожалел бывший глава государства Леонид Кучма.

Политика Алексей Пушков: украинцы не стали голосовать за ненависть к России Украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко.

Шоу-бизнес Двухлетний сын Ксении Собчак начал изучать китайский язык Психологами доказано — чем раньше ребенок начинает изучать иностранные языки, тем легче усваивает, а главное это очень развивает мышление и кругозор.

Происшествия Самолет при посадке в Бейруте получил повреждения Фюзеляж самолета Кувейтских авиалиний (Kuwait Airways) получил повреждения в результате столкновения с массой льда при посадке в Бейруте, самолет приземлился благополучно в столице Ливана, сообщила в воскресенье авиакомпания.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала архивные снимки с певицей и родителями Наталья Фриске, сестра умершей Жаны Фриске, показала в микроблоге Instagram архивные снимки с певицей и родителями.