Лондонский "Арсенал" проиграл "Лиону" со счетом 1:2 в матче предсезонного турнира Кубок "Эмирейтс". Дубль в составе французского клуба оформил Мусса Дембеле.

Все про Спорт ру

Политика Журналист из Китая считает утрату Сахалина большой потерей Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.

Происшествия Подростков задержали за двойное убийство в Подмосковье Двух несовершеннолетних задержали по подозрению в совершении двойного убийства в городе Талдоме Московской области.

Политика Интервью с Путиным номинировано на «Эмми» Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».

Политика Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.

Армия и оружие Израиль испытал ракеты на Аляске Военные из Израиля и США провели на Аляске испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", которые могут поражать цели в космосе.

Политика В РФ нашли причину протеста Украины из-за поездки Медведева в Крым Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинская сторона выразила протест из-за визита российского премьера Дмитрия Медведева в Крым, так как хочет сохранить тему принадлежности полуострова.

Общество Вдова Ельцина рассказала о важном разговоре с мужем Вдова первого президента России Наина Ельцина поделилась воспоминанием о том, как она и ее будущий муж впервые серьезно поговорили, чтобы принять одно из самых важных решений в их жизни.

Футбол Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.

Футбол Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.

Происшествия Навального доставили из спецприёмника в больницу Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.

Общество В Тихом океане сформировался тропический шторм «Эрик» Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Происшествия Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.

Здоровье Стало известно число больных гепатитом С жителей России В России гепатитом C болели от 2 до 4% населения, 3,5 млн человек больны им хронически, заявил сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов.

Автоспорт Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при Германии Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.

Футбол 11 звезд АПЛ сдали положительные допинг-пробы и не понесли наказания В Великобритании 11 звездных игроков местной Премьер-лиги сдали положительные допинг-пробы и не понесли за это ответственности, рассказал источник таблоида Mirror.co.uk.

Футбол ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря назначенному с помощью VAR пенальти 11-метровый в ворота «Локомотива» был назначен арбитром Владиславом Безбородовым при помощи VAR — судья зафиксировал фол защитника Мурило на Чалове только после просмотра видеоповтора.

Путешествия Почти половина российских туристов пренебрегает турагентствами Половина туристов в России решили отказаться от услуг туроператоров и самостоятельно организовать собственный отдых, информирует сервис Туту.ру.

Политика СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.

Происшествия Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.

Политика В Киеве начался крестный ход «новой церкви» Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил крестный ход от Софийской площади к памятнику князю Владимиру в праздник Крещения Руси.

Экономика Управляющие компании разнообразят ИИС Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).