Футбол
«Арсенал» в Лондоне проиграл «Лиону»Спорт-Экспресс 12:20
Лондонский "Арсенал" проиграл "Лиону" со счетом 1:2 в матче предсезонного турнира Кубок "Эмирейтс". Дубль в составе французского клуба оформил Мусса Дембеле.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
Авто
Mazda отзывает машины модели MX-5
Обновлено вчера в 06:53
Политика
Журналист из Китая считает утрату Сахалина большой потерей
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Подростков задержали за двойное убийство в Подмосковье
Двух несовершеннолетних задержали по подозрению в совершении двойного убийства в городе Талдоме Московской области.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Число жертв нападения боевиков в Нигерии выросло до 65
Обновлено в 15:03
Политика
Родственник Кадырова назначен и.о. мэра Аргуна
Обновлено 26 июля в 17:43
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Политика
Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Израиль испытал ракеты на Аляске
Военные из Израиля и США провели на Аляске испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", которые могут поражать цели в космосе.
Обновлено в 07:47
Политика
В РФ нашли причину протеста Украины из-за поездки Медведева в Крым
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинская сторона выразила протест из-за визита российского премьера Дмитрия Медведева в Крым, так как хочет сохранить тему принадлежности полуострова.
Обновлено в 16:09
Общество
Вдова Ельцина рассказала о важном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Наина Ельцина поделилась воспоминанием о том, как она и ее будущий муж впервые серьезно поговорили, чтобы принять одно из самых важных решений в их жизни.
Обновлено в 09:34
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Футбол
Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Общество
В Тихом океане сформировался тропический шторм «Эрик»
Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено в 10:53
Здоровье
Стало известно число больных гепатитом С жителей России
В России гепатитом C болели от 2 до 4% населения, 3,5 млн человек больны им хронически, заявил сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов.
Обновлено в 13:00
Автоспорт
Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при Германии
Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
Обновлено в 16:09
Футбол
11 звезд АПЛ сдали положительные допинг-пробы и не понесли наказания
В Великобритании 11 звездных игроков местной Премьер-лиги сдали положительные допинг-пробы и не понесли за это ответственности, рассказал источник таблоида Mirror.co.uk.
Обновлено в 05:52
Футбол
ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря назначенному с помощью VAR пенальти
11-метровый в ворота «Локомотива» был назначен арбитром Владиславом Безбородовым при помощи VAR — судья зафиксировал фол защитника Мурило на Чалове только после просмотра видеоповтора.
Обновлено в 14:27
Путешествия
Почти половина российских туристов пренебрегает турагентствами
Половина туристов в России решили отказаться от услуг туроператоров и самостоятельно организовать собственный отдых, информирует сервис Туту.ру.
Обновлено в 13:17
Автоспорт
Леклер: на покрытии в зоне безопасности было невозможно затормозить
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги гран-при Германии, который он закончил досрочно из-за аварии.
Обновлено в 12:51
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге
Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Политика
В Киеве начался крестный ход «новой церкви»
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил крестный ход от Софийской площади к памятнику князю Владимиру в праздник Крещения Руси.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
Управляющие компании разнообразят ИИС
Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Обновлено в 07:00
Политика
NYT узнала о неполном тестировании систем Boeing 737 MAX в США
Система MCAS, которая отвечает за улучшение характеристик манёвренности на Boeing 737 MAX, не проходила независимое тестирование в США.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
ВСУ заявили об обстреле пункта пропуска «Марьинка» в Донбассе
Штаб Операции объединенных сил (ООС) заявил об обстреле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» на Украине.
Обновлено в 15:35