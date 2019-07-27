Футбол

«Арсенал» в Лондоне проиграл «Лиону»Спорт-Экспресс 12:20

Лондонский "Арсенал" проиграл "Лиону" со счетом 1:2 в матче предсезонного турнира Кубок "Эмирейтс". Дубль в составе французского клуба оформил Мусса Дембеле.
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«Арсенал» — «Лион» — 1:2. Голы, видео, обзор матча, лучшие моменты

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«Арсенал» - «Лион»: кто выиграет Кубок Эмиратов

Все про Спорт рувчера в 11:43

«Арсенал» в Лондоне проиграл «Лиону»

Спорт-Экспресс12:20

Дубль Дембеле принес «Лиону» победу над «Арсеналом» в финале Кубка Эмиратов

Sportbox.RU12:16

Дубль Дембеле принес «Лиону» победу над «Арсеналом» в финале Кубка Эмиратов

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«Арсенал» — «Лион», 28 июля 2019, прогноз на матч Эмирейтс Кап

Чемпионатвчера в 16:00

«Арсенал» на домашней арене проиграл «Лиону»

Советский спорт13:06
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
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Mazda отзывает машины модели MX-5

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Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.
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Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами.
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В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
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Стало известно число больных гепатитом С жителей России

В России гепатитом C болели от 2 до 4% населения, 3,5 млн человек больны им хронически, заявил сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов.
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Автоспорт

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Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
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