Футбол
«Арсенал» на домашней арене проиграл «Лиону»Советский спорт 13:06
Футболисты Лиона нанесли домашнее поражение Арсеналу в товарищеском матче (2:1). В составе канониров отличился Пьер-Эмерик Обамеянг.
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Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
Оренбург — Зенит 0:2
В матче 3-го тура РПЛ «Оренбург» дома принимал «Зенит». К сожалению для хозяев, им вновь не удалось набрать первые очки в текущем сезоне.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
В Петербурге завершился главный военно-морской парад
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:19
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за информацию о «розовой бандитке»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о молодой женщине, подозреваемой в совершении серии ограблений банков на восточном побережье страны.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Навальный госпитализирован из спецприемника
Утром 28 июля политик Алексей Навальный был госпитализирован из спецприемника с диагнозом «острая аллергическая реакция».
Обновлено в 10:34
Политика
В Грузии проведут митинг за восстановление отношений с Россией
Организаторы митинга ожидают, что в нём поучаствуют до 30 тыс. человек.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка
Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Обновлено в 11:30
Происшествия
У найденной в чемодане блогерши обнаружили завистников
Обновлено в 13:16
Автоспорт
Чемпион «Формулы-1» назвал Квята гонщиком дня на Гран-при Германии
Чемпион «Формулы-1» 2009 года британец Дженсон Баттон высказал мнение, что российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал лучшим гонщиком по итогам Гран-при Германии.
Обновлено в 12:41
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Ирина Шейк утешилась в компании бывшего мужа Дженнифер Энистон
Поговаривают, что ее избранником стал бывший муж Дженнифер Энистон - актер Джастин Теру.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Туристы из Петербурга рассказали о трудном полете в Анталью
Россияне, которые должны были вылететь из Санкт-Петербурга в Анталью, рассказали о череде невезений, которая преследовала их до конца маршрута.
Обновлено в 12:20
Футбол
Влашич рассказал об интересе к нему из Италии и Франции
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который был арендован у "Эвертона" в прошлом сезоне, признался, что к нему проявляли интерес команды из Италии и Франции, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 11:09
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Экономика
Россияне стали больше экономить из-за нехватки денег
Россияне стали больше экономить.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Популярный видеоблогер погиб в Петербурге
В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.
Обновлено вчера в 11:53
Футбол
ЦСКА — Локомотив 1:0 (2-й тайм)
Впервые в истории Премьер-лиги рефери поставил пенальти, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 13:16
Политика
Рябков сообщил о проведении первых операций через INSTEX
Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 10:26
Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy R3 и R5 получат АКБ на 4500 мАч
По словам источника, Samsung готовит смартфоны Galaxy R3 и R5, о которых известно лишь то, что они получат аккумуляторы ёмкостью 4500 мАч.
Обновлено в 10:07
Кино
55-летний Брэд Питт заново учился водить на съемках фильма Тарантино
Все кинофанаты с нетерпением ожидают премьеры нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 09:56
Авто
Blaupunkt возобновила выпуск магнитолы из 1980-х
В комплекте с Bremen SQR 46 DAB поставляется микрофон и пульт управления. Цена современного варианта Bremen SQR 46 DAB составляет 449 евро.
Обновлено в 05:23
Общество
Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Приамурье
Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил ввести режим ЧС федерального значения из-за паводков в регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:59
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено в 10:53
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Шварценеггер, Сталлоне и Лундгрен отказались взрослеть
Звезды боевиков 80-х и 90-х годов прошлого века Арнольд Шварценеггер, Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне записали совместное видео, в котором продемонстрировали свое стремление не взрослеть.
Обновлено вчера в 16:15
Культура
Путин поздравил с днем рождения актрису Инну Макарову
Президент отметил, что актрисе удалось создать целую галерею ярких образов. Владимир Путин поздравил с 93-летием актрису Инну Макарову.
Обновлено в 05:51
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro получит «квадратную» камеру с четырьмя сенсорами
Исходя из опубликованной информации, Huawei Mate 30 Pro получит «квадратный» модуль тыльной камеры, похожий на основную камеру прошлогоднего флагмана Mate 20 Pro.
Обновлено в 10:13