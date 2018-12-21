Футбол

«Арсенал» может зимой отдать Озила в аренду
Sport24.ru
вчера в 19:59

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил может отправиться в аренду в зимнее трансферное окно, сообщает The Times По информации источника, 30-летний немец не вписывается в тактические построения главного тренера канониров Унаи Эмери.
Sport24.ruвчера в 19:59

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СМИ: «Арсенал» в январе готов продать Озила

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«Арсенал» может зимой отдать Озила в аренду

Sport24.ruвчера в 19:59

«Арсенал» может в январе отдать Озила в аренду

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«Арсенал» может отдать Озила в аренду зимой

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«Арсенал» готов продать Озила в зимнее трансферное окно

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СМИ: «Арсенал» готов продать Езила

Спорт-Экспрессвчера в 07:49
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Месут Озил
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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