Полузащитник Месут Озил в ближайшее время может уйти из «Арсенала». Лондонский клуб хочет расстаться с немецким футболистом и готов отдать его в аренду в другую команду. Ранее сообщалось, что у 30-летнего хавбека имеется конфликт с главным тренером «канониров» Унаи Эмери.

Бомбардир.ру 22:37