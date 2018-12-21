Футбол

«Арсенал» хочет расстаться с Озилом
Бомбардир.ру
22:37

Полузащитник Месут Озил в ближайшее время может уйти из «Арсенала». Лондонский клуб хочет расстаться с немецким футболистом и готов отдать его в аренду в другую команду. Ранее сообщалось, что у 30-летнего хавбека имеется конфликт с главным тренером «канониров» Унаи Эмери.
Бомбардир.ру22:37

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«Арсенал» решил расстаться с Озилом

Газета.Ru21:31

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Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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