Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

Унаи Эмери

Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.