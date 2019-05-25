Футбол
«Арсенал» может расстаться с МхитаряномЕвро-футбол.ру вчера в 15:53
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян может покинуть клуб летом. По информации The Sun, лондонский клуб готов расстаться с 30-летним хавбеком. Действующий контракт Мхитаряна с "Арсеналом" истекает летом 2021 года.
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Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочный полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.
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В Хакасии нашли тело одного из пропавших в ноябре туристов
Сотрудники МЧС обнаружили в тайге тело одного из четырех туристов, пропавших в горах Хакасии в минувшем ноябре, сообщает СУСК региона.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
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Конор Макгрегор получил травму на тренировке
Скандально известный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор травмировал левую руку во время тренировки.
Обновлено в 00:33
Космос
Над океаном у Южной Африки зафиксировано НЛО в форме бумеранга
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Обновлено вчера в 02:47
Гаджеты
Xiaomi выпустила «умную» ручку для детей
Обновлено вчера в 16:08
Здоровье
Назван главный симптом дефицита витамина С
Плохо заживающие ссадины и раны являются одним из основных симптомов нехватки в организме витамина С, пишет британская Daily Express.
Обновлено в 00:43
Политика
Собчак заявила об отставке Суркова
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
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Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
Пожар произошел утром в субботу в севастопольском дельфинарии, огонь уничтожил часть крыши и расположенные рядом сувенирные магазины, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Задержана глава ростовского УФНС
Исполняющая обязанности руководителя УФНС по Ростовской области Ирина Александрова была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:26
Космос
Открытие на Плутоне может стать фактом существования внеземной жизни
Под поверхностью Плутона находится гигантский океан, состоящий из особой формы воды, сообщается в журнале Nature Geoscience.
Обновлено вчера в 04:45
Политика
На Украине признали зависимость от торговли с Россией
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус признал, что Киев пока не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии
Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Протестующие против концерта Темниковой в Одессе сожгли флаг РФ
Обновлено вчера в 21:17
Армия и оружие
Fox News вбросил очередной фейк о «химатаке» сирийской армии в Идлибе
В этом году первым вброс об «очередной химической атаке» сирийской армии, ссылаясь на Госдепартамент США, опубликовало агентство Reuters.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Объявился организатор политического скандала «Ибица-гейт» в Австрии
Организаторов крупного политического скандала, названного «Ибица-гейт» (по месту ведения съемки) обвиняют в незаконности проведения скрытой видеосъемки.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
У Анны Банщиковой появилось новое увлечение
Обновлено вчера в 22:00
Политика
К Зеленскому подал иск в суд люстрационный комитет
Общественный люстрационный комитет Украины подал иск в суд к президенту Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении организации в Facebook.Поводом стало назначение руководителем администрации президента Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 21:37
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено 23 мая в 16:35
Армия и оружие
В российской армии появится должность «Главный сержант»
Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
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Обновлено вчера в 22:14
Авто
4 уникальных особенности «горбатого» - вы их знаете?
Ни один отечественный автомобиль не вызывал такого шквала насмешек, как «горбатый» ЗАЗ‑965.
Обновлено в 01:00
Политика
В ЕС начинаются выборы в Европарламент
В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит в отставку
Обновлено вчера в 05:42
Футбол
Тренер «Витесса» Слуцкий: никогда не видел такой уставшей команды
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с "Утрехтом" за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Власти Франции допустили версию теракта в расследовании взрыва в Лионе
Расследование дела о взрыве в Лионе 24 мая ведется по факту «преступного террористического сговора», сообщила глава Минюста Франции Николь Беллубэ.
Обновлено вчера в 23:05
Здоровье
Внутриутробное переливание крови впервые провели в Алтайском крае
Чтобы спасти ребенка, потребовались внутриутробные переливания крови, которым алтайские врачи научились на курсах в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:59