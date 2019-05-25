«Арсенал» может расстаться с МхитаряномЕвро-футбол.ру вчера в 15:53

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян может покинуть клуб летом. По информации The Sun, лондонский клуб готов расстаться с 30-летним хавбеком. Действующий контракт Мхитаряна с "Арсеналом" истекает летом 2021 года.

«Арсенал» может расстаться с Мхитаряном

Политика В Крыму начали предоставлять услуги международного роуминга Крупнейший оператор мобильной связи в Крыму "К-Телеком" начал предоставлять услуги международного роуминга.

Политика Украина признала зависимость от торговли с Россией Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.

Происшествия Около 20 руферов забрались на высотку на Котельнической набережной Около 20 руферов забрались на крышу сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве, позже нескольких человек задержали.

Политика Коста-Рика отменила визы для туристов из России Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.

Общество Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Политика Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.

Происшествия Водитель в Нижнем Новгороде въехал в остановку, погиб один человек Легковой автомобиль иностранного производства, управляемый водителем 1995 года рождения, выехал на остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.

Энергетика РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Политика В ЕС начинаются выборы в Европарламент В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.

Политика Мэй уходит в отставку, но не заканчивает игру Тереза Мэй уходит в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Политика Третье уголовное дело возбуждено против Порошенко на Украине Третье уголовное дело возбуждено на Украине против бывшего президента страны Петра Порошенко.

Общество Умер лауреат Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн Выдающийся американский физик, лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн скончался на 90-м году жизни, сообщил Институт Санта-Фе.

Общество Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.

Авто Ferrari Hybrid Supercar замечен в плотном камуфляже В преддверии презентации большинство автопроизводителей снимают часть камуфляжа со своих прототипов.

Общество Роскомнадзор опроверг экспертизу текстов поп-группы «Френдзона» Роскомнадзор не проводил и никому не поручал экспертизу песен группы «Френдзона» на соответствие закону о защите детей от негативной информации.

Шоу-бизнес Максим Галкин трогательно поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения Максим Галкин трогательно поздравил дочь Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте с 48-м днем рождения.

Политика Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".

Политика Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.

Футбол «Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыева Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. На случай его ухода казанцы рассматривают несколько кандидатур на замену.

Шоу-бизнес Дочь Толкалиной и Кончаловского осудили за изуродованное тату тело Фанаты осудили дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной за изуродованное татуировками тело.

Армия и оружие Джавад Зариф: заявления США в адрес Ирана ставят мир под угрозу Исключительно опасными для мира на планете назвал недавние заявления в адрес Ирана иранский министр иностранных дел Джавад Зариф.

Политика Владимир Путин вручил награды в Кремле Президент Владимир Путин вручил государственные награды более 30 деятелям науки, образования, политики, спорта.

Авто Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.