Футбол
«Арсенал» может расстаться с МхитаряномЕвро-футбол.ру 15:53
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян может покинуть клуб летом. По информации The Sun, лондонский клуб готов расстаться с 30-летним хавбеком. Действующий контракт Мхитаряна с "Арсеналом" истекает летом 2021 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:22, Ашберн
Здоровье
В России наследственные заболевания имеют 500 тысяч человек
В России около 500 тысяч человек имеют врожденные или наследственные заболевания.
Обновлено в 06:47
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Авто
Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили
Обновлено в 03:11
Политика
Белый дом решил продать оружие арабским странам в обход конгресса
Белый дом готовится обойти эмбарго, наложенное конгрессом США на поставки оружия в страны Персидского залива, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:57
Политика
Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по арестованным украинским морякам
Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 17:02
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.
Обновлено в 06:49
Футбол
Вице-президент «Монако»: «Это был очень тяжёлый сезон»
Вице-президент "Монако" Олег Петров после поражения от "Ниццы" (0:2) в заключительном туре Лиги 1 подвёл итоги сезона.
Обновлено в 19:00
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Обновлено в 11:17
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено в 08:04
Политика
Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок
Как сообщает телеканал, 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок по двум статьям об убийстве и 40 лет за похищение девочки.
Обновлено в 19:04
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В Лионе на пешеходной улице произошел взрыв
Число пострадавших в результате взрыва в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона выросло до 13 человек.
Обновлено в 13:39
Экономика
Грефа переизбрали главой Сбербанка
На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:05
Общество
На Бали произошло извержение вулкана Агунг
На острове Бали в Индонезии в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 19:39
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Здоровье
Диетолог назвала альтернативу шаурме для перекуса в городе
Обновлено в 10:54
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Происшествия
У задержанных дагестанских чиновников нашли имущество на 20 миллиардов
Следствие просит арестовать задержанных 23 мая чиновников Росреестра, Кадастровой палаты, городской администрации Махачкалы и гражданских, подозреваемых в торговле государственной землёй.
Обновлено в 08:55
Кино
Сталлоне рассказал о сложностях выхода на широкий экран фильма «Рокки»
Известный американский актёр Сильвестр Сталлоне в рамках Каннского кинофестиваля рассказал, что первый фильм об истории боксёра Рокки Бальбоа считали провальным и не хотели выпускать на широкий экран.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
На американском авианосце «Карл Винсон» поймали шпиона
«Шпион» был задержан в 2018 году службой безопасности аэропорта, сотрудникам которой показалось подозрительным его поведение.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Происшествия
Вертолет Ми-17 разбился в Мексике
Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Политика
Испанские левые на марше. Как изменилась политическая расстановка сил в стране?
Правда, тут следует оговориться: эта страна, оказавшаяся одной из наиболее серьезных жертв глобального финансового кризиса (испанский ВВП сократился в 2009 - 2013 гг. на девять пунктов), продемонстрировала экономический рост в 2015 году, то есть он начался еще при предыдущем правом правительстве Мариано Рахоя.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой»
Обновлено в 20:02
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46