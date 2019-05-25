Футбол

«Арсенал» может расстаться с МхитаряномЕвро-футбол.ру 15:53

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян может покинуть клуб летом. По информации The Sun, лондонский клуб готов расстаться с 30-летним хавбеком. Действующий контракт Мхитаряна с "Арсеналом" истекает летом 2021 года.
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«Арсенал» может продать Мхитаряна летом

Soccer.ru15:57

«Арсенал» готов продать Мхитаряна

Чемпионат17:17

СМИ: «Арсенал» может продать Мхитаряна

Матч ТВ16:26

«Арсенал» готов продать Мхитаряна

Газета.Ru18:31

«Арсенал» может расстаться с Мхитаряном

Евро-футбол.ру15:53

СМИ: «Арсенал» готов продать Мхитаряна

Спорт-Экспресс15:09

«Арсенал» продаст Мхитаряна

Sport.ru17:29
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В России наследственные заболевания имеют 500 тысяч человек

В России около 500 тысяч человек имеют врожденные или наследственные заболевания.
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Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

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Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили

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Белый дом решил продать оружие арабским странам в обход конгресса

Белый дом готовится обойти эмбарго, наложенное конгрессом США на поставки оружия в страны Персидского залива, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по арестованным украинским морякам

Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 17:02
Авто

Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа

За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.
Обновлено в 06:49
Футбол

Вице-президент «Монако»: «Это был очень тяжёлый сезон»

Вице-президент "Монако" Олег Петров после поражения от "Ниццы" (0:2) в заключительном туре Лиги 1 подвёл итоги сезона.
Обновлено в 19:00
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
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Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ

Обновлено в 11:17
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Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено в 08:04
Политика

Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок

Как сообщает телеканал, 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок по двум статьям об убийстве и 40 лет за похищение девочки.
Обновлено в 19:04
Происшествия

Около 30 заключенных погибли из-за беспорядков в изоляторе в Венесуэле

Обновлено в 20:04
Политика

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери

Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В Лионе на пешеходной улице произошел взрыв

Число пострадавших в результате взрыва в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона выросло до 13 человек.
Обновлено в 13:39
Экономика

Грефа переизбрали главой Сбербанка

На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:05
Общество

На Бали произошло извержение вулкана Агунг

На острове Бали в Индонезии в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 19:39
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Здоровье

Диетолог назвала альтернативу шаурме для перекуса в городе

Обновлено в 10:54
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Происшествия

У задержанных дагестанских чиновников нашли имущество на 20 миллиардов

Следствие просит арестовать задержанных 23 мая чиновников Росреестра, Кадастровой палаты, городской администрации Махачкалы и гражданских, подозреваемых в торговле государственной землёй.
Обновлено в 08:55
Кино

Сталлоне рассказал о сложностях выхода на широкий экран фильма «Рокки»

Известный американский актёр Сильвестр Сталлоне в рамках Каннского кинофестиваля рассказал, что первый фильм об истории боксёра Рокки Бальбоа считали провальным и не хотели выпускать на широкий экран.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие

На американском авианосце «Карл Винсон» поймали шпиона

«Шпион» был задержан в 2018 году службой безопасности аэропорта, сотрудникам которой показалось подозрительным его поведение.
Обновлено в 17:00
Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Обновлено в 11:48
Происшествия

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Происшествия

Вертолет Ми-17 разбился в Мексике

Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Политика

Испанские левые на марше. Как изменилась политическая расстановка сил в стране?

Правда, тут следует оговориться: эта страна, оказавшаяся одной из наиболее серьезных жертв глобального финансового кризиса (испанский ВВП сократился в 2009 - 2013 гг. на девять пунктов), продемонстрировала экономический рост в 2015 году, то есть он начался еще при предыдущем правом правительстве Мариано Рахоя.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол

«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой»

Обновлено в 20:02
Политика

Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом

Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
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Генрих Мхитарян
Армянский футболист
Армянский футболист, полузащитник английского клуба «Арсенал» и капитан национальной сборной Армении. Многократный чемпион Армении и Украины, восемь раз признавался футболистом года в Армении, лучший бомбардир украинского чемпионата 2012/13. Лучший бомбардир в истории сборной Армении.
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