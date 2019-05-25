«Арсенал» может расстаться с МхитаряномЕвро-футбол.ру 15:53

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян может покинуть клуб летом. По информации The Sun, лондонский клуб готов расстаться с 30-летним хавбеком. Действующий контракт Мхитаряна с "Арсеналом" истекает летом 2021 года.

«Арсенал» может расстаться с Мхитаряном

Энергетика РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Происшествия В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.

Общество Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Общество Госдума приняла новые правила техосмотра Нижняя палата парламента одобрила правительственный законопроект о новых правилах техосмотра в третьем чтении.

Происшествия Более 20 заключенных погибли в ходе беспорядков в колонии в Венесуэле По меньшей мере 23 заключенных были убиты, а 20 работников пенитенциарного учреждения получили ранения в результате беспорядков колонии в городе Акаригуа на северо-западе Венесуэлы, пишет La Nación.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею пройдет в России в 2023 году Чемпионат мира по хоккею проводился в России трижды — в 2000, 2007 и 2016 годах. В 2019 году соревнования принимает Словакия.

Политика Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Футбол Гол Мбаппе не спас ПСЖ от поражения в Реймсе ПСЖ в последнем туре Лиги 1 на выезде уступил "Реймсу".

Армия и оружие Рособоронэкспорт представит на «Армии-2019» новинки бронетехники и флота Рособоронэкспорт (входит с Ростех) на форуме "Армия-2019" впервые предложит зарубежным заказчикам бронеавтомобиль нового поколения "Тигр-2", зенитный артиллерийский комплекс "Деривация", а также экспортную версию фрегата типа "Адмирал Горшков" проекта 22356.

Музыка Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.

Кино Российский фильм «Дылда» получил приз на Каннском кинофестивале Приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля получил режиссер Кантемир Балагов, награду ему принес фильм "Дылда", передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Неизвестный расстрелял полицейского в Туле Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.

Шоу-бизнес Лобода впервые показала фото дочери от солиста Rammstein Певица Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду, родившуюся, предположительно от фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Шоу-бизнес Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.

Авто Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.

Политика Пушков оценил отказ Нуланд в российской визе Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд в российской визе.

Общество Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.

Политика Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи.

Шоу-бизнес Мария Горбань показала «горячий» снимок из ванной Мария Горбань недавно пожелала подписчикам в Instagram спокойной ночи в интересной форме - выложив свою фотографию, сделанную в отражении зеркала в ванной.

Политика Помпео поручил одобрить продажи оружия в Саудовскую Аравию Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео поручил Госдепартаменту США одобрить сделку по продаже оружия в Иорданию, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Общество Племянница Скрипаля передала в СК записи разговоров с ним Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория передала в Следственный комитет записи разговоров с ним.

Политика Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.

Культура В Москве исполнят оперу, посвященную бывшей электростанции ГЭС-2 Театральный проект "ГЭС-2 Опера", посвященный закрытой на Болотной набережной гидроэлектростанции, представят в Московском энергетическом институте в субботу и воскресенье.