Футбол
«Арсенал» может расстаться с МхитаряномЕвро-футбол.ру 15:53
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян может покинуть клуб летом. По информации The Sun, лондонский клуб готов расстаться с 30-летним хавбеком. Действующий контракт Мхитаряна с "Арсеналом" истекает летом 2021 года.
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Рособоронэкспорт представит на «Армии-2019» новинки бронетехники и флота
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Обновлено в 07:15
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Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
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Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
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Обновлено вчера в 16:57
Экономика
Доход Бастрыкина в 2018 году снизился почти на треть
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Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
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Пушков оценил отказ Нуланд в российской визе
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Помпео поручил одобрить продажи оружия в Саудовскую Аравию
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео поручил Госдепартаменту США одобрить сделку по продаже оружия в Иорданию, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
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Племянница Скрипаля передала в СК записи разговоров с ним
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Обновлено в 10:11
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Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него
Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
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Театральный проект "ГЭС-2 Опера", посвященный закрытой на Болотной набережной гидроэлектростанции, представят в Московском энергетическом институте в субботу и воскресенье.
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Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года
По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.
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