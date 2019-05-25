«Арсенал» может расстаться с МхитаряномЕвро-футбол.ру 15:53

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян может покинуть клуб летом. По информации The Sun, лондонский клуб готов расстаться с 30-летним хавбеком. Действующий контракт Мхитаряна с "Арсеналом" истекает летом 2021 года.

«Арсенал» может расстаться с Мхитаряном

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